Convocan ayudas por casi un millón de euros para impulsar la igualdad y el asociacionismo de mujeres en 2025

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación de la Coordinadora Feminista de Valencia por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha convocado por 991.407,84 euros las ayudas para el fomento del movimiento asociativo de mujeres y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana para 2025.

Estas subvenciones, que se pueden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tienen como objetivo financiar proyectos que "fortalezcan el tejido asociativo femenino y contribuyan a eliminar las desigualdades por razón de sexo en distintos ámbitos de la sociedad", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

A este respecto, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha indicado que "estas ayudas son una herramienta clave para transformar la realidad de muchas mujeres y avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad sea efectiva y no solo un principio recogido en las leyes".

"Hemos adaptado la convocatoria a las nuevas realidades sociales, con la mejora de los criterios de valoración, el premio a la innovación y el uso de lenguaje inclusivo, y la incorporación de medidas específicas para apoyar a las entidades de municipios afectados por la dana, que necesitan un impulso adicional para recuperar su actividad", ha resaltado.

También ha destacado que "cada euro invertido en igualdad es una inversión en futuro, en talento y en oportunidades para toda la sociedad". "Queremos que estas ayudas lleguen a proyectos sólidos, transformadores y capaces de generar un cambio real en las vidas de las mujeres y en la construcción de una Comunitat Valenciana más justa e igualitaria", ha subrayado.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La convocatoria contempla dos grandes líneas de actuación. La primera está dirigida a impulsar el asociacionismo de mujeres mediante encuentros territoriales, pactos intergeneracionales e iniciativas que favorezcan la coordinación de entidades en todo el territorio valenciano.

La segunda línea financia proyectos de promoción de la igualdad en sectores estratégicos como la educación, la cultura, el deporte, el ámbito laboral, la salud y el medio rural. También apoya programas que promuevan la conciliación de la vida personal y profesional y campañas de prevención de la violencia que se ejerce sobre las mujeres.

En la práctica, las acciones subvencionables podrán adoptar formatos diversos, como talleres, jornadas, seminarios, campañas de sensibilización, exposiciones, investigaciones y estudios que incorporen la perspectiva de género y tengan un impacto medible en la sociedad.

Podrán optar a estas ayudas tanto entidades sin ánimo de lucro que trabajen en materia de igualdad como asociaciones de mujeres en las que al menos el 90 por ciento de las personas asociadas sean mujeres.

Como novedad en 2025, se permitirá la participación de organizaciones y empresas, con el fin de ampliar la implicación de distintos agentes sociales en la promoción de la igualdad.

El diseño de la convocatoria ha introducido mejoras "sustanciales" en sus bases reguladoras para "adaptarlas a las nuevas realidades sociales y reforzar la coherencia de los proyectos presentados".

Se ha definido de forma "más precisa" qué tipos de proyectos son subvencionables y se han reformulado los criterios de valoración, premiando la calidad técnica, la innovación y el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista.

Además, se ha incorporado una medida de acción positiva que otorga puntuación adicional a aquellas entidades con domicilio social en municipios afectados por la dana, lo que "contribuye la recuperación del tejido asociativo en las zonas más perjudicadas por el temporal".

La dotación económica se distribuirá de forma equitativa: el 50% se destinará a entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de mujeres, y el otro 50 % a organizaciones y empresas que desarrollen proyectos de programas de promoción y fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.