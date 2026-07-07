La convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 registra un 72,98% de aprobados en la Comunitat Valenciana

Examen, alumno, PAU - JCCM

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en la Comunitat Valenciana ha concluido con un 72,98 por ciento de estudiantes aptos en la fase obligatoria de Bachillerato. De los 3.757 alumnos presentados, un total de 2.742 han superado la prueba, según las estadísticas del Sistema Universitario Valenciano (SUV).

En el conjunto de la convocatoria se matricularon 5.979 estudiantes en las distintas fases de las pruebas, mientras que la fase obligatoria de Bachillerato contó con 3.757 alumnos presentados, de los cuales 2.113 fueron mujeres y 1.644 hombres. El porcentaje de aprobados ha sido prácticamente idéntico entre ambos sexos, con un 72,98% de aptas y un 72,99% de aptos.

La nota media del expediente de Bachillerato de los estudiantes presentados ha sido de 6,479 puntos, mientras que la media de la fase obligatoria se ha situado en 4,731. Como resultado, la nota media de acceso a la universidad ha alcanzado los 5,780 puntos, elevándose hasta 6,087 entre el alumnado que ha superado la prueba.

RESULTADOS POR UNIVERSIDADES

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha registrado el mayor porcentaje de estudiantes aptos de la convocatoria, con un 76,84% de aprobados entre los 747 alumnos presentados.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha obtenido la nota media de acceso más elevada entre los estudiantes aptos, con 6,122 puntos, seguida muy de cerca por la UMH (6,121), la Universitat Jaume I (6,112), la Universitat de València (6,072) y la Universidad de Alicante (6,013).

Por volumen de participación, la Universitat de València ha sido la institución que ha concentrado un mayor número de estudiantes presentados en la fase obligatoria, con 983 alumnos.

RESULTADOS SEGÚN EL TIPO DE CENTRO

Por titularidad del centro educativo de procedencia, los centros privados han alcanzado el porcentaje de aprobados más elevado (79,86%), si bien esta cifra corresponde a una muestra de 139 estudiantes. Los centros concertados han obtenido un 72,81% de aptos y los centros públicos, un 72,69%, reflejando resultados muy similares entre ambas redes educativas.

RENDIMIENTO EN LAS MATERIAS COMUNES

Entre las asignaturas comunes de la fase obligatoria, Lengua Castellana y Literatura II ha obtenido el mayor porcentaje de aprobados, con un 46,96% y una nota media de 4,728.

En Historia de España, el porcentaje de aptos ha sido del 39,66%, con una nota media de 4,199, mientras que Valencià: Llengua y Literatura ha registrado un 36,93% de aprobados y una nota media de 4,277.

ASIGNATURAS DE MODALIDAD

Entre las materias de modalidad han destacado por sus elevados porcentajes de aprobados Coro y Técnica Vocal II (100%), Dibujo Artístico II (95%), Diseño (93,51%) y Francés (92,86%).

Por el contrario, los porcentajes de aptos más bajos se han registrado en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (32,57%), Física (39,41%), Latín II (40,93%) y Matemáticas II (44,30%).