Coordinadora Valenciana de ONGD espera una "sentencia justa" en el caso Blasco "pese a las conformidades con Fiscalía"

El juicio afronta su recta final tras un mes y medio de sesiones y la entidad convoca el jueves una concentración contra la corrupción

La Coordinadora Valenciana de ONGD confía en que la prueba practicada en el acto del juicio --fundamentalmente, las "abundantísimas" pruebas documentales existentes en las actuaciones, las "contundentes manifestaciones" de muchos de los testigos y las pruebas periciales-- "sean suficientes" para que la Audiencia Provincial de Valencia dicte "una sentencia justa y proporcionada con la gravedad de los hechos enjuiciados" y ello "a pesar de las conformidades suscritas por Fiscalía con gran parte de los acusados".

La Coordinadora Valenciana de ONGD se encuentra personada como acusación popular en el proceso en el que se juzga al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios que se sientan en el banquillo por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití. La mayor parte de los acusados reconocieron los hechos al inicio del juicio para alcanzar pactos totales o parciales con las acusaciones.

La representante del sector de la cooperación internacional en la Comunitat Valenciana entiende que el tribunal "no debe verse condicionado por las conformidades existentes, en las que no se garantiza en modo alguno la devolución de dinero desviado y en las que, además, las responsabilidades penales asumidas por los acusados no son proporcionadas con los hechos reconocidos por los mismos", motivo por el que confían "plenamente" en que la Audiencia Provincial de Valencia "dicte finalmente una sentencia ajustada a derecho", han puesto de relieve en un comunicado.

"Cerrar en falso el caso Blasco sería un mensaje muy peligroso y muy decepcionante para la sociedad valenciana, que ansía superar una de las épocas más oscuras que hemos vivido", ha advertido la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón, que ha añadido que "una sentencia que no supere las conformidades firmadas, lanzaría a la ciudadanía un mensaje de impunidad, de que robar el dinero público sale gratis en el caso más inmoral que ha sacudido la Comunitat Valenciana, con el presunto desvío de, al menos, 4,5 millones de euros destinados a la cooperación internacional en once países empobrecidos".

AGRADECIMIENTO A LA CIUDADANÍA

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD también han querido agradecer el apoyo a la campaña #justiciacasoblasco de cerca de 300 personas y entidades sociales, de todos los ámbitos, que ha supuesto poder sufragar parte de los gastos judiciales mediante el proceso de financiación colectiva en la plataforma GOTEO.

La entidad se siente "de nuevo apoyada por la ciudadanía" y renueva su "compromiso con la justicia" aportando "el conocimiento y especialización en el proceso judicial", en lo que creen "un gran un ejemplo de lucha ciudadana contra la corrupción y en defensa de la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo".

CONCENTRACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

En esta línea, el próximo jueves 18 de julio a las 09.15 horas, la Coordinadora Valenciana de ONGD y el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción convocan a la ciudadanía y organizaciones sociales en la puerta de la Ciudad de la Justicia de València a una concentración bajo el lema 'Seguimos limpiando la corrupción', con el objetivo de hacer una llamada a la necesidad de la implicación ciudadana en la lucha contra la corrupción y para pedir "una justicia efectiva y ejemplar" en el Caso Blasco.