El Cor de la Generalitat y Spanish Brass presentan el concierto 'Magnificat Brass' en Torrent y Xàtiva

El Cor de la Generalitat y el quinteto de metales Spanish Brass presentan el concierto 'Magnificat Brass' en Torrent (Valencia) y Xàtiva (Valencia), con la dirección de Jordi Blanch Tordera. El viernes 20 de febrero, a las 20.00 horas, el Auditori de Torrent acogerá esta propuesta y el 27 de febrero, a las 20.00 horas, se volverá a interpretar en el Gran Teatre de Xàtiva.

El programa que se presenta es un repertorio de obras de tres compositores contemporáneos, hechas por encargo de Spanish Brass: 'Magnificat', de Juanjo Colomer (Alzira, 1966); 'Lux Aeterna', de Javier Costa (Carcaixent, 1958); y 'Jam rara micant sidera' de Salvador Brotons (Barcelona, 1959), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los tres compositores conocen bien las dos formaciones en todos sus términos y han creado estas partituras con una gran profundidad compositiva para exprimir todas las posibilidades de sinergia entre el Cor y el quinteto.

Este programa se concibe en el seno del Festival Spanish Brass Alzira que, durante estos últimos años, se ha convertido en un laboratorio para Spanish Brass, donde se han ido encargando diferentes obras a varios compositores.

En el verano del 2023, durante este festival se presentó por primera vez el programa 'Magnificat Brass' en el Gran Teatre de Alzira, con las partituras protagonistas de este proyecto, y tuvieron como intérpretes al Cor la Generalitat Valenciana y Spanish Brass, dirigidos en aquella ocasión por Francesc Perales.

Spanish Brass es un quinteto de metal valenciano formado en 1989 por Carlos Benetó Grau y Juanjo Serna Salvador en la trompeta, Manolo Pérez Ortega en la trompa, Inda Bonet Manrique en el trombón y Sergio Finca Quirós en la tuba.

En el año 1996, el grupo ganó el Primer Premio del 6.º Concurso Internacional para quintetos de metal 'Ville de Narbonne' (Francia), considerado el más prestigioso del mundo en esta formación. En 2017 recibió el Primer Premio Bankia para el Talento Musical de la Comunitat Valenciana y en 2019 el premio Espai Ter.

Sus álbumes también han sido reconocidos con numerosos Premios Carles Santos, en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. En 2020, el Ministerio de Cultura distinguió a Spanish Brass con el Premio Nacional de Música, la distinción musical más alta del país.

El Cor de la Generalitat depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, dirigido por el maestro Jordi Blanch Tordera.

La agrupación fue creada en 1987 con el nombre de Cor de València y dirigido hasta 2024 por Francesc Perales, su director emérito. Es el coro titular del Palau de les Arts de València, al mismo tiempo que desarrolla una constante actividad en los principales auditorios españoles.

Ha interpretado las grandes obras del repertorio sinfónico coral y los principales títulos del género lírico, y frecuenta el repertorio a cappella, con especial atención a los compositores valencianos.