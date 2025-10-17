Cortan el suministro de gas en Sueca (Valencia) por una fuga y evacuan un edificio cercano a la Ronda Espanya - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una fuga en una conducción de gas en la vía pública en la localidad valenciana de Sueca ha obligado a cortar el suministro en todo el municipio. Además, un edificio y un establecimiento cercanos a la Ronda Espanya, el punto afectado, han sido evacuados, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Los bomberos han recibido el aviso este viernes, sobre las 17.00 horas, y hasta el lugar han movilizado a efectivos de Cullera y sargento de Gandia.

La fuga de una conducción de gas se ha producido en la Ronda Espanya y se ha establecido una zona segura de unos 50 metros alrededor del punto afectado. Por ello, han sido evacuadas una finca y un establecimiento cercano, han precisado.

Los bomberos se han mantenido en modo preventivo en la zona, mientras los operarios de la compañía se han hecho cargo de los trabajos en la red. Han vigilado especialmente que no se produjera ningún punto de ignición.