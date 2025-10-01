Cortefiel celebra su 80 aniversario con un evento dedicado a sus socios en Valencia

VALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cortefiel cumple 80 años y lo celebra con distintas acciones que destacan su legado en la moda con un encuentro especial para sus socios de València que se celebrá este miércoles en la tienda situada en Marqués de Sotelo, según ha informado en un comunicado la compañía.

Como parte de la conmemoración, Cortefiel refuerza la conexión con su comunidad, la de su club de fidelidad, a través de una experiencia en sus puntos de venta. En 15 tiendas seleccionadas, entre las que se encuentra la de València, se celebrará un afterwork en colaboración con Schweppes y sus "impecables" bartenders. Así la tienda situada en Avenida Marqués de Sotelo, invitará, a partir de las 18:00h y hasta las 21:00h, a los miembros del Club al cóctel Paloma creado para la marca de la mano de Schweppes con su nuevo refresco Pomelo.

Además, para rendir homenaje a los lugares donde la firma ha crecido, se han intervenido los escaparates de 150 tiendas de España y Portugal, con mensajes personalizados de agradecimiento que conectan con la identidad y esencia de cada una de las regiones escogidas.

En el marco del aniversario, este mes de octubre se presentará el fashion film 'Todo por vestir' producido por Little Spain, la productora fundada por Santos Bacana, Antón Álvarez (C. Tangana), María Rubio y Cristina Trenas, y que en la edición de los Goya de 2025 ganaron el premio Mejor Película Documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

Este film, que será presentado próximamente, subraya la identidad de Cortefiel, transversal, paralela a la evolución social y estética de la sociedad española en sus ocho décadas de historia.

Asimismo, en noviembre lanzará una acción dirigida a agradecer la fidelidad de quienes forman parte de su club y regalará a uno de sus clientes "Un armario para toda la vida". El fin del calendario de acciones especiales tendrá lugar en el mes de febrero, con una colaboración con Menudos Corazones continuando así su compromiso con acciones sociales.