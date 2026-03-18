Costa Blanca difunde su oferta de turismo vacacional y MICE en el mercado de Europa Central y del Este

El Patronato de Turismo Costa Blanca participará este jueves, 19 de marzo, en el workshop 'ALL in TOO', en la ciudad de Cracovia (Polonia). - PATRONATO DE TURISMO COSTA BLANCA

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca participará este jueves, 19 de marzo, en el workshop 'ALL in TOO', en la ciudad de Cracovia (Polonia). Se trata de un evento internacional de carácter B2B especializado en los segmentos de turismo vacacional y MICE que se ha consolidado como una plataforma de networking altamente eficaz, orientada a la generación de nuevos contactos comerciales dentro de la oferta turística internacional y de los mercados de Europa Central y del Este.

La cita contará con entre 60 y 80 expositores y más de 100 compradores profesionales, entre los que se encuentran turoperadores y agentes de viajes de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría.

Esta iniciativa está dirigida a proveedores turísticos --como destinos, DMC, hoteles, aerolíneas y otros servicios vinculados al sector-- que buscan captar viajeros procedentes de países del centro y este de Europa.

La participación del Patronato Costa Blanca en esta acción promocional "permite presentar de forma directa la oferta turística de la provincia de Alicante, reforzar su posicionamiento en estos mercados emisores y establecer contactos de alto valor para el desarrollo de futuras colaboraciones comerciales", subraya el organismo en un comunicado.

Con respecto a los mercados emisores que participan en el evento, República Checa mantiene una evolución muy positiva, destacando especialmente su conectividad con la provincia a través de las rutas a Praga, operadas por Eurowings y EasyJet, así como la conexión con Pardubice, operada por Ryanair.

En 2025, este mercado superó los 100.000 pasajeros, lo que supone un incremento del 22,6% respecto a 2024, reflejando un crecimiento sólido y sostenido del interés por Costa Blanca.

Eslovaquia ha reforzado notablemente su conectividad en 2026 con la incorporación y consolidación de rutas con Bratislava, operadas por Ryanair y Wizz Air. Esta mejora en la oferta aérea facilita el acceso directo al destino y abre nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado con potencial de expansión. Polonia se ha consolidado como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la provincia de Alicante.

En 2025, el mercado polaco representó aproximadamente el 5,1% del tráfico internacional en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, ocupando el quinto lugar en el ranking de mercados internacionales.

Además, registró una variación positiva del 20,9% respecto a 2024, situándose entre los países con mayor crecimiento en volumen de pasajeros, lo que confirma su dinamismo y su creciente relevancia estratégica para el destino.

CONECTIVIDAD DIRECTA

El mercado húngaro continúa consolidándose gracias a la conectividad directa con Budapest, también operada por Ryanair y Wizz Air. La estabilidad y competitividad de estas rutas contribuyen a fortalecer la presencia de Costa Blanca en Hungría, un mercado en fase de crecimiento dentro de Europa Central.

En este sentido, esta acción reviste una "importancia estratégica" en el marco de la diversificación y consolidación de mercados emisores, sobre todo en estos países que están experimentando un crecimiento sostenido en conectividad y volumen de viajeros, al tiempo que configurándose como mercados con alto potencial y que pueden contribuir significativamente a la diversificación de la demanda.