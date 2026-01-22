La Costa Blanca lanza "por primera vez" una batería de acciones promocionales con Estados Unidos y Canadá - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, ha anunciado este jueves, en la segunda jornada de Fitur 2026 y "por primera vez", una batería de acciones promocionales con Estados Unidos y Canadá para reforzar "el posicionamiento de la provincia como destino turístico, educativo y residencial en Norteamérica".

Esta iniciativa también busca impulsar "uno de los grandes retos estratégicos del territorio", que es "la mejora de la conectividad aérea", según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Además, el perfil de este turista se caracteriza por "estancias más largas, mayor gasto medio y un interés creciente por experiencias 'premium', golf, cruceros, gastronomía, cultura, educación y residencia", de acuerdo con la Diputación.

De esta manera, el plan se desarrollará durante el primer semestre del año, con acciones que contemplan la presencia del destino en alguno de los "principales" foros profesionales de Estados Unidos y Canadá.

En estos encuentros se combinará "el turismo vacacional con el de cruceros, golf, educación superior y residencial", bajo una visión "conjunta y coordinada", a juicio de Pérez, quien ha señalado que ambos países son "un mercado estratégico para la Costa Blanca".

Asimismo, el dirigente provincial ha subrayado que el interés que muestra Norteamérica por España, por la Comunitat Valenciana y por la provincia de Alicante mantiene "una tendencia al alza".

El presidente ha apuntado que los datos que arrojan fuentes oficiales como Turespaña, AENA y el INE confirman el "crecimiento sostenido" de viajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá en los últimos años.

La Costa Blanca, ha continuado, se sitúa así en "una posición especialmente competitiva para captar este perfil de visitante", al combinar "clima, calidad de vida, infraestructuras, oferta universitaria y diversidad turística".

"ENFOQUE COLABORATIVO"

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha recalcado que "uno de los grandes puntales de este plan promocional es su enfoque colaborativo" y ha asegurado que "administraciones públicas, sector turístico, patronales empresariales, universidades, puertos, asociaciones profesionales y entidades estratégicas trabajarán de forma coordinada para proyectar una imagen sólida y coherente" de Alicante.

Las áreas relacionadas con el ocio, la educación, la inversión y el turismo residencial son las que se presentarán de manera conjunta como parte de una misma propuesta de valor, con el fin de reforzar "el liderazgo de la Costa Blanca como territorio capaz de sumar esfuerzos para competir en los grandes mercados internacionales", según el director del Patronato.

Mancebo también ha insistido en que el objetivo es "incrementar la visibilidad del destino en América, consolidar relaciones profesionales estables y avanzar en la mejora de la conectividad aérea directa, clave para seguir creciendo de forma sostenible y competitiva".

ACCIONES PROMOCIONALES

Pérez, acompañado por Mancebo, por el Country Representative Spain and Portugal de ETOA, Jorge Traver; el Director of Commercial Operations de ETOA, Arran Wiltshire; la Operator and Destination Engagement Manager de ETOA, Alessia di Marcantonio, así como por responsables de Hosbec y APHA, ha avanzado el calendario de acciones de la Costa Blanca con el continente americano.

En primer lugar, del 30 de enero al 1 de febrero se realizará en Toronto (Canadá) el Toronto Golf & Travel Show, una cita destinada a la promoción del turismo de golf, uno de los segmentos "con mayor crecimiento del mercado canadiense", con la participación de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca.

Del 18 al 21 de febrero se producirá el Costa Blanca Showcase-ETOA /Ustoa, la acción "central y más relevante del plan", que consiste en un gran encuentro profesional que reunirá en destino a turoperadores y agentes especializados de Europa y Norteamérica, en colaboración con ETOA y Ustoa, además de Hosbec, APHA, Asociación de Campos de Golf, Provia, Avive, Ruta del Vino, Asociación por el Turismo de Cruceros y Aptur, entre otras entidades alicantinas.

De otro lado, del 13 al 16 de abril en Miami (Estados Unidos) será el turno de la Seatrade Cruise Global, con la presencia del Puerto de Alicante en la "principal feria mundial del sector crucerístico" para "posicionar la Costa Blanca en las rutas del mercado americano".

La Nafsa Annual Conference & Expo se celebrará del 26 al 29 de mayo en Orlando (Estados Unidos). El Patronato Costa Blanca participará junto a la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) con el propósito de reforzar "el atractivo del destino como polo educativo internacional y para estudiantes norteamericanos".

Por otra parte, durante el primer semestre de 2026 tendrá lugar la Misión Comercial en Florida (Estados Unidos). Se trata de una acción conjunta que unirá a Hosbec y Provia, con el apoyo de APHA, la Asociación de Campos de Golf, patronales empresariales y el ámbito universitario para abordar "turismo, inversión y turismo residencial de forma integrada".

Finalmente, también durante el primer semestre de este año se llevarán a cabo las Jornadas Directas Turespaña. Esta cita se organiza en torno a 'workshops' profesionales liderados por el Instituto de Turismo de España para "reforzar la presencia institucional y comercial del destino".