Costa enmarca su tuit sobre Intu en "un eslogan en una cuenta personal" y subraya que Economía no quiere el proyecto

Actualizado 13/12/2018 14:47:32 CET

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Comercio y Consumo de la Generalitat, Natxo Costa, ha asegurado que el tuit en el que pedía a Intu Mediterrani que se fuera a su casa --'Intu go Home'-- "no deja de ser un eslogan en una cuenta personal" que "se ha sacado de quicio", aunque ha reconocido que "vista la que se ha montado" se lo podría haber "ahorrado".

Asimismo, ha destacado que lo que está haciendo la Conselleria de Economía Sostenible es "defender los intereses de las empresas comerciales valencianas" y "eso pasa por que no estemos de acuerdo con la implantación" del marcrocentro en la localidad valenciana de Paterna.

Así lo ha manifestado el responsable de Comercio y Consumo este jueves en la rueda de prensa de presentación de la campaña de navidad de Confecomerç CV (Cecoval y Covaco), en la que ha comparecido junto al presidente de la patronal del pequeño comercio, Cipriano Cortés, y el vicepresidente, Rafael Cortés.

Costa ha defendido que la apuesta de Economía por el comercio de proximidad es "inequívoca", aunque ha admitido: "Evidentemente, si la justicia o la normativa nos dice que este gran operador (Intu) se tiene que instalar no nos podremos oponer, pero no es el modelo que representa (esta apuesta)".

Sobre la "queja formal" presentada por el director general de Intu España, Ian Sandford, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con motivo de las declaraciones de Costa en un mensaje en Twitter, en las que pedía a la compañía que proyecta un macrocentro en la localidad valenciana de Paterna se fuera a su casa --'Intu Go Home'--, el responsable de Comercio ha opinado que le parece una queja "legítima".

Al respecto, ha manifestado: "No tengo competencias en la materia, lo que tengo es una opinión. Lo que tengo muy claro es que si la obligación del embajador británico es defender a las empresas británicas, y me parece perfecto, yo por ahora, y espero continuar, soy el director general de Comercio de la Generalitat Valenciana y me debo a la defensa de los intereses de las empresas comerciales valencianas".

"DIVERTIDO SÍ QUE ES"

En cuanto a si le "incomoda" la situación creada tras su tuit, el director general de Comercio ha manifestado: "No es divertido. Bueno, divertido sí que es. No es cómodo". Además, ha sostenido que cree que tiene el apoyo del sector y por ello considera que es su "obligación" defender el comercio valenciano.

Costa ha lamentado que su publicación "se ha sacado de quicio" porque "solo decía que el embajador británico defendía a las empresas por el Brexit y el director general de Comercio de la Generalitat defiende a las valencianas". Ha explicado que su tuit hacía referencia a un momento de la película 'La vida de Brian' y ha defendido que "no deja de ser un eslogan en una cuenta personal". Pese a ello, ha afirmado: "Visto la que se ha montado, sí, me lo podría haber ahorrado".

Preguntado por si tiene la intención de dirigirse a los responsables de la firma para "aclarar" la polémica, Costa ha insistido en que en la última visita de Intu a la Conselleria se lo dejaron "bien claro" y ha asegurado que en Economía no ven "adecuado" que "haya esta insistencia por parte del operador en querernos hacer cambiar la normativa que como ha quedado claro, el sector comercial valenciano tiene clara".

"EFECTO PERVERSO"

Además, ha puesto de relieve que "se están produciendo este mes mociones en los ayuntamientos de las localidades afectadas por Intu Mediterrani en los que, por unanimidad o por mayoría, se está manifestando en contra de esta implantación".

En este punto ha recordado el "efecto perverso" que puede producir la implantación del proyecto de Intu Mediterrani "no solo sobre los comercios de la zona, sino sobre los accesos a los municipios". "La CV-35 está completamente saturada y nos dicen que van a traer 20 millones de visitantes. Eso va a provocar inconvenientes de muchos tipos, medioambientales, de saturación de accesos, y de destrucción de la competencia", ha resaltado.

"SI INTU QUIERE INSTALARSE LO TIENE FÁCIL"

Así, ha insistido en que "mientras el sector (del Comercio) no diga lo contrario", la Conselleria hace "lo que toca", que es "defender los intereses de las empresas comerciales valencianas y eso pasa por que no estemos de acuerdo con la implantación (de Intu)". Sin embargo, ha precisado que "si el centro cumple con la legislación se podrá instalar".

"Si Intu quiere instalarse lo tiene fácil, puede comprar otro centro comercial. Simplemente tiene que hacer un desembolso económico para comprar un edificio o un terreno que esté calificado. Evidentemente eso es más caro que comprar terrenos de rústica y que te los recalifiquen", ha agregado.

Igualmente, ha asegurado que el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) no se ha diseñado "contra Intu" y ha añadido: "Con el Patsecova aprobado, solo tienen que respetar el límite de superficie de 120.000 metros cuadrados".

"SI CABE CABE Y SI NO CABE NO CABE"

Por su parte, el presidente de Confercomerç CV ha señalado que "en Gibraltar cualquier empresa que se quiera instalar, o cumple la normativa o no se instala, y menos española", por lo que ha defendido "que no vengan a darnos lecciones aquí". "Si cabe cabe y si no cabe no cabe", ha enfatizado.

El vicepresidente ha remarcado que desde la patronal del pequeño comercio no están "en contra" de Intu Mediterrani, pero ha explicado: "No estamos a favor del proyecto que representa. Es un 50% inglés y un 50% de un fondo de capital riesgo luxemburgués, un paraíso fiscal. No es capital español ni valenciano. Si eso es lo que se quiere y cumple la legalidad no nos vamos a oponer, pero creemos que no viene a aportar nada".

"Si se instala algo que promueve un tipo de empleo inestable, de mala calidad, con sueldos más bajos, generación de riqueza muy concentrada y que se va a ir a otro país, no podemos estar a favor de algo así", ha zanjado.