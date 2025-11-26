El costarricense Roberto Cambronero gana el Premio de Novela Fundación Mediterráneo con 'El higo del Edén'

El escritor costarricense Roberto Cambronero - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del III Premio de Novela Fundación Mediterráneo, convocado y organizado por la Fundación Mediterráneo y la Universidad de Murcia (UMU), ha otorgado el galardón al escritor costarricense Roberto Cambronero por su obra 'El higo del Edén'.

El catedrático de Literatura Española Francisco Florit, las académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez y el editor Manuel Borrás han conformado el jurado. Al certamen se han presentado 1.263 novelas de 41 nacionalidades diferentes, según ha indicado la entidad en un comunicado.

Como ganador, Cambronero ha obtenido un premio de 20.000 euros y la novela se editará con una tirada inicial de 800 ejemplares en la editorial Pre-Textos. El acto del fallo ha tenido lugar en la sede de Murcia de la Fundación Mediterráneo, en un acto en el que han estado presentes Luis Boyer y Rosa Peñalver, presidente y vicepresidenta de la Fundación Mediterráneo; Longinos Marín, vicerrector de la UMU, y Francisco Florit, Soledad Puértolas y Clara Sánchez.

El presidente de la entidad, Luis Boyer, ha destacado que "este premio, junto al de cuentos Gabriel Miró", representa "el compromiso de la institución con la creatividad literaria y el impulso del talento".

Además, ha subrayado "la importancia del proceso creativo humano frente a la creciente expansión de la inteligencia artificial (IA)" y celebra "la participación récord de 1.263 obras procedentes de todo el mundo, con una notable presencia de Latinoamérica y España". Boyer ha agradecido el trabajo de la comisión lectora y del jurado y ha resaltado la "vocación" de la Fundación Mediterráneo por custodiar y difundir el patrimonio literario.

Por su parte, el vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia de la UMU, Longinos Marín, ha afirmado que para la institución académica "es un orgullo colaborar con la Fundación Mediterráneo en este proyecto" y espera que esta alianza se prolongue en el tiempo. También ha resaltado que "la calidad del premio no depende únicamente de su cuantía, sino del prestigio de sus jurados y de la alta calidad de los trabajos presentados".

Además, el catedrático Francisco Florit, presidente del jurado, ha afirmado que 'El higo del Edén' despliega "un universo donde conviven la superstición, la violencia y los instintos más primitivos, escrita con ingenio, libertad y una poderosa capacidad descriptiva".

En esta línea, ha puesto en valor el "uso magistral" del narrador omnisciente, "que recuerda al mejor estilo cervantino, y el tono de fina ironía que recorre la obra". Para el jurado, "es una novela bien construida y sorprendente, que conjuga pasajes de intensidad dramática con momentos cercanos a la comedia" y "que demuestra un dominio notable de la invención literaria".

"INTERROGAR LO QUE LA REALIDAD NO SABE RESPONDER"

El ganador del premio, Roberto Cambronero, ha agradecido el premio al jurado y a la entidad y se ha mostrado "muy contento" y "feliz" por haberlo recibido, según ha señalado por videoconferencia desde San José, capital de Costa Rica.

Sobre su obra ganadora, ha destacado que 'El higo del Edén' es la culminación de una inquietud literaria que lo acompaña desde la infancia y que ha ido madurando en su trayectoria como narrador y dramaturgo.

"Siempre he sentido que la ficción nos permite interrogar lo que la realidad no sabe responder. Esta novela nace del deseo de explorar cómo los mitos y las creencias atraviesan la vida de las personas y moldean las decisiones de una comunidad frente a lo desconocido", ha añadido.

Al respecto de la elección del siglo XVIII y el Llano de Mata Redonda como espacio narrativo, Cambronero ha afirmado que él vive justamente en ese lugar, con lo que este conocimiento del entorno le permitía "una mayor libertad durante el proceso de escribir la novela".

Además, ha indicado que le interesaba trabajar un periodo "donde lo religioso, lo popular y lo cotidiano convivían de manera natural y donde un hallazgo extraordinario podía alterar el orden moral y espiritual de toda una sociedad".

También ha destacado que "el uso del narrador omnisciente fue una decisión deliberada", porque le permitía "entrar y salir de la historia, anticipar hechos o retroceder en el tiempo, jugar con el humor y la tragedia y construir un relato coral donde cada personaje aporta su propia perspectiva".

REACCIONES DEL JURADO

Por otro lado, la escritora y miembro del jurado Soledad Puértolas ha valorado la "madurez" de la obra y de su autor, al tiempo que ha hecho alusión a "su capacidad para construir personajes llenos de vida y situarlos en un mundo marcado por la incertidumbre y la búsqueda de señales para orientarse en medio de la naturaleza humana". También ha reseñado "la complejidad narrativa y la fuerza con la que la novela aborda los dilemas vitales desde una perspectiva profunda y cargada de significados".

En la misma línea, Clara Sánchez ha subrayado que "la novela destacó entre las finalistas por su capacidad para ofrecer una naturaleza salvaje y poderosa a través de personajes profundamente humanos" y "por construir un imaginario lleno de matices". "La obra se impuso por su originalidad, su fuerza narrativa y el modo en que explora los conflictos humanos desde una mirada literaria irrepetible", ha detallado.

SOBRE LA OBRA Y EL AUTOR

La novela 'El higo del Edén' es "construye un universo propio a partir de un territorio y una época que parecen reconocibles pero se revelan extraños y prodigiosos". Su prosa "densa, sensorial y simbólica" edifica una atmósfera donde lo sagrado, lo mítico y lo cotidiano conviven sin fronteras y donde la irrupción de un hallazgo imposible (una criatura mineral, fósil o fantasmal, surgida de la tierra) desestabiliza la vida de un pueblo y el orden moral que lo sostiene, según ha concretado Fundación Mediterráneo.

La entidad ha apuntado que "desde la primera página" Cambronero demuestra "un dominio excepcional de la imagen literaria y de la oralidad narrativa", con personajes que emergen entre liturgias, supersticiones, pestes, visiones y prodigios.

"La novela indaga cómo nace un mito, cómo una comunidad reacciona ante lo inexplicable y cómo lo fantástico irrumpe para cuestionar los cimientos de la fe, del destino y del poder. Es una obra ambiciosa y singular, escrita con un lenguaje de gran belleza y una imaginación desbordante", ha apostillado.

Roberto Cambronero nació en 1995 en San José (Costa Rica). Estudió Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional y es columnista en la revista neoyorquina 'Viceversa'. Además, es autor de la novela 'Como gigantes ahogados' (2023) y las obras de teatro 'El insólito rapto de doña Inés' (EUNA, 2016) y 'Secuestrador de dos reyes: Retrato de Diego Gutiérrez y Toledo' (2023) y 'Tiberio Rex' (2024). También ha ganado el certamen UNA Palabra en el apartado de dramaturgia (2015) y el accésit del premio Luis Ferrero Acosta en narrativa breve (2021).