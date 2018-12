Cs critica que el Botànic no apoya una declaración de condena a las palabras "de odio" de Mata sobre Rivera y Cantó

Publicado 19/12/2018 18:10:20 CET

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Mari Carmen Sánchez, ha criticado este miércoles que los partidos del Botànic --PSPV, Compromís y Podemos-- "no condenen que el portavoz quiera declarar personas no gratas a Albert Rivera y Toni Cantó después de que Cs votara en contra de la reforma del Estatuto Autonómico valenciano", al no apoyar un texto que critica estas "palabras de odio".

Tal y como ha confirmado Sánchez, "a excepción del PP, PSPV, Compromís y Podemos se han negado a firmar una declaración institucional presentada por Cs en la Cámara para condenar estas palabras del diputado socialista", algo que para la síndica es, "cuanto menos, peligroso".

"En una sociedad democrática, no podemos consentir que se promueva la persecución ideológica de aquellos que opinan de manera diferente", ha añadido Sánchez, porque "se trata de un claro ataque a la libertad y el pluralismo".

En el texto propuesto por Ciudadanos se recuerda que "el pasado día 13 de diciembre el portavoz del grupo socialista en Les Corts y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, pidió declarar a los diputados en las Cortes Albert Rivera y Toni Cantó como personas 'non gratas' en la Comunidad Valenciana".

"Desde Les Corts consideramos que estas iniciativas de persecución ideológica y pensamiento único ante quienes pensamos y votamos diferentes al grupo socialista son más propias del peor separatismo catalán que de unas cortes parlamentarias plurales y democráticas, y atentan contra el pluralismo político que estas Cortes están comprometidas a defender", señala.

Por todo ello, se plantea manifestar la "condena" de las palabras de Mata, instando a "la disculpa pública, retirada de tales palabras, y exigencia de un compromiso firme con el pluralismo y rechazo claro a cualquier nueva forma de persecución ideológica", el apoyo y solidaridad a Rivera y Cantó "frente a las palabras de odio" de Mata y, por último, pide instar al PSPV a que condene esas afirmaciones.