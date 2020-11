Cs rechaza los presupuestos de València en comisión pero Giner dice que "no es un no definitivo' y confía en el acuerdo

Catalá (PP) censura que el Govern del Rialto rechace un plan de pago a la carta de impuestos municipales y esté "ajeno a la realidad"

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de València ha rechazado este lunes en la comisión de Hacienda los presupuestos del consistorio para 2021 aunque ha precisado que está "a la espera de acordar ayudas para familias, autónomos y pymes" que le lleven a acercar posturas en torno a las cuentas del próximo año con vistas al pleno del jueves, en el que se someterán a votación para su aprobación provisional.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Fernando Giner, ha puntualizado, en un comunicado, que ese "no" en la comisión de Hacienda "no es un no definitivo" y ha señalado que espera firmar "antes del jueves" el acuerdo sobre el destino de los recursos y del remanente de tesorería del año que viene.

Giner ha apuntado que el "no" de este lunes podría convertirse en una abstención, antes del jueves, firmando un documento sobre los remanentes en el que se acuerde que se cumplirán" las "exigencias" de su grupo.

A este respecto, el responsable de Cs ha detallado que la "prioridad" de su formación es cumplir con "los sectores productivos especialmente castigados por la crisis económica derivada de la pandemia" de la Covid-19 "como la hostelería, el comercio, los gimnasios o la cultura".

Fernando Giner ha censurado que "las cuentas para 2021 no alcanzan a recoger las cantidades" que Cs considera "necesarias para los valencianos" y ha criticado que "tampoco contemplan la bonificación del IBI --Impuesto de Bienes Inmuebles--" y que "siguen dando subvenciones nominativas a entidades pancatalanistas".

El portavoz de este grupo municipal ha reiterado que su "principal exigencia" respecto a las cuentas de 2021 es que su 2,5 por ciento "se destine a autónomos y pymes, tal y como propuso Cs en el Pacto de Reconstrucción" de la ciudad a partir de la Covid-19.

"Un mínimo de 15 millones de euros deberían destinarse a ayudas directas para los sectores productivos especialmente castigados por la crisis económica", ha insistido. Igualmente, Fernando Giner ha defendido que los presupuestos del Ayuntamiento de València para 2021 deberían reflejar una "apuesta clara" por la universalización del cheque escolar 0-3 años y por la compensación del IBI.

PLAN DE PAGO A LA CARTA

Por su lado, el grupo municipal del PP ha lamentado este lunes que el ejecutivo local --Compromís y PSPV-- hayan rechazado en la comisión de Hacienda un plan de pago a la carta de los impuestos municipales propuesto por los 'populares' en favor de "una mayor comodidad y flexibilidad en el pago de las obligaciones tributarias que cada contribuyente tiene en la ciudad de València".

La portavoz 'popular' en el consistorio, María José Catalá, ha censurado, en un comunicado, que el gobierno municipal "siga ajeno a la realidad que sufren los sectores económicos de la ciudad, especialmente, el comercio y la hostelería". Así, ha criticado que el Ayuntamiento "no les conceda un respiro con un plan de pago que se ajuste a la delicada situación económica que atraviesan por la pandemia de la Covid-19".

Catalá ha afirmado que el PP considera "indispensable que los contribuyentes dispongan de un mayor margen para hacer frente a sus obligaciones tributarias". Ha asegurado que así se contribuiría a que autónomos, pymes y comercios "cuenten con mayor liquidez en unos momentos en los que la supervivencia de sus negocios peligra y se hace necesario evitar más cierres y más destrucción de empleo en València".

El PP ha expuesto que "el escenario macroeconómico a nivel nacional realiza una previsión de reducción en el Producto Interior Bruto de España para este ejercicio 2020 del -11,2" y ha apuntado que "las mayores contracciones están provocadas por el fuerte impacto de la crisis Covid en la demanda nacional, con fuertes reducciones de gasto en el consumo final, fundamentalmente privado".

Tras ello, ha resaltado que València "no es ajena a esta realidad" y ha advertido de que "desde la celebración de la Comisión para la Reconstrucción de la ciudad --postCovid-- hasta el momento actual, la situación económica ha empeorado de forma considerable".

"CERTIDUMBRE"

Catalá ha aseverado que el sector productivo valenciano "necesita medidas que le generen certidumbre". "Si en el mes de junio todos los representantes de las entidades de ámbito económico de la ciudad, que participaron en la mencionada comisión, veían necesaria la revisión de la política fiscal de este ayuntamiento, en estos momentos, creemos que, con más motivo, se debería aprobar una bajada de impuestos", ha planteado.