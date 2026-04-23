CSIF considera "insuficiente" la Oferta Pública de Empleo en Educación e insta Conselleria a aumentar las plazas

Archivo - Juguetes en un aula en la Escuela Infantil. ARCHIVO. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera "insuficiente" la Oferta Pública de Empleo (OPE) propuesta por Conselleria de Educación para 2027, por lo que insta a la Administración a "revisarla e incrementarla".

Del mismo modo, la organización sindical le ha pedido que oferte plazas para el Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas.

CSIF señala, en un comunicado, que la convocatoria inicial trasladada a reunión de Mesa Sectorial es de 2.067 plazas para Secundaria y otros cuerpos en la OPE del próximo año. Esa cifra "no permite hacer frente a las carencias de plantilla actuales ni aborda las necesidades reales de personal", recalca.

Esta entidad hace hincapié en que la reducción de ratios de alumnado por aula, acordada a nivel nacional, "conllevará un aumento proporcional de plantillas, por lo que resulta necesario un incremento de las plazas ofertadas en las próximas oposiciones". Y recuerda la obligación de reducir la tasa de interinidad a un máximo del 8%.

A estos factores, advierte, "se suma el ascenso progresivo del alumnado en los últimos años, lo que requiere de más docentes".

La central sindical ya ha pedido una Oferta Pública de Empleo "ajustada a las necesidades reales". El sindicato ha insistido a Conselleria en que haga "una apuesta decidida por la educación pública valenciana y no permita que se siga deteriorando, entre otros motivos, por la escasez de plantilla". En este sentido, reclama una revisión del borrador de la OPE, con un incremento de plazas en la propuesta final.

CSIF, además, ha expuesto a Conselleria la importancia de "ofertar plazas para el Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y EOI, la inclusión de la adquisición de nuevas oposiciones en próximas especialidades y la publicación urgente del desglose de plazas por especialidades para facilitar la planificación de los aspirantes".