CSIF insta a Educación a "impulsar" las unidades de resolución de conflictos dotándolas de crédito horario

Imagen de recurso de un docente. - GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a la Conselleria de Educación que "impulse" la Unidad de Resolución de Conflictos (URC), un órgano especializado de apoyo al personal de centros educativos que busca resolver situaciones conflictivas y actuar ante agresiones en el ejercicio de su labor.

La organización considera "necesario que los delegados dispongan de un crédito horario específico para atender estas unidades que son de ámbito provincial en la Comunitat Valenciana".

CSIF señala, en un comunicado, que en la normativa de prevención de riesgos laborales en el sector educativo se hace referencia a las unidades de resolución de conflictos (URC) y a sus funciones de intervención, mediación, orientación y propuesta de actuaciones ante situaciones conflictivas.

El sindicato apunta que, pese a la importancia y carácter sensible de esta tarea, que abarca resolución de conflictos de alta complejidad, "los miembros de las URC no disponen de una dedicación horaria específica para ello".

Ante esta circunstancia, considera "imprescindible" que el desempeño de estas funciones "cuente con crédito horario propio, estable y suficiente".

La central sindical lamenta que, en la actualidad, "las únicas horas disponibles para estos profesionales derivan de su condición de miembros del Comité de Seguridad y Salud.

En la práctica, remarcan, resultan idénticas a las de cualquier delegado de prevención y no disponen de una asignación específica pese a que llevan a cabo entrevistas individuales, formación, seguimiento de casos, elaboración de informes técnicos o resolución de situaciones complejas derivadas de conflictos".

CSIF insiste en la relevancia de "incorporar expresamente en las instrucciones la asignación de un crédito horario específico para los miembros de la Unidad de Resolución de Conflictos equivalente a un tercio de la jornada laboral".

En esta línea, propone "seis horas lectivas, equivalentes a un tercio de jornada que podría sacarse a adjudicación de plaza, y un mínimo de horas complementarias semanales". De este modo "quedaría asegurado el espacio de actuación de la URC y garantizado, con la disponibilidad de tiempo y dedicación, un servicio eficaz, confidencial y de calidad para el personal de centros docentes".