Cuarenta librerías de València acogen el Llibreries Fes del 10 al 14 de noviembre, salvo el día de la huelga

Cuarenta librerías de València acogen el Llibreries Fes del 10 al 14 de noviembre - LLIBRERIES FEST

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de cuarenta librerías asociadas al Gremi de Llibrers de València acogerán el Llibreries Fest entre el 10 y el 14 de noviembre. El festival celebra el Día de las Librerías con encuentros literarios, sesiones de cuentacuentos, talleres y actuaciones que tendrán lugar en el interior de las librerías participantes.

Se trata de actividades gratuitas para todos los públicos. En esta edición, excepcionalmente, el miércoles 11, Día de la Librería, no habrá actividades del festival debido a que se ha convocado una huelga general en todos los sectores y ámbitos laborales, informan los responsables del certamen.

Organizado a partir de la selección y las propuestas de las librerías, el festival destaca por su contenido literario y su compromiso con los autores y artistas valencianos. Este año participan autores como Raquel Ricart, Bibiana Collado, Juan Francisco Ferrándiz, Purificació Mascarell, Sònia Valiente o Carles Cano. Además, se programarán numerosas actividades dirigidas al público infantil y familiar.

Una vez más, el Llibreries Fest pretende poner de relieve el valor de las librerías como espacios culturales y de proximidad, reforzar su papel como agentes en la promoción de la lectura y atraer a nuevos públicos.

El apartado gráfico de la edición de 2026 cuenta con la firma de la ilustradora valenciana Lirios Bou, que ya ha sido la autora de la imagen de anteriores campañas del Gremi.