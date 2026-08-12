Cuatro detenidos por estafar más de 380.000 euros a una empresa mediante facturas simuladas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por estafar más de 380.000 euros a una empresa mediante facturas simuladas - POLICÍA NACIONAL

VALENCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Benidorm y San Vicente del Raspeig a cuatro personas por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, tras cobrarle a una empresa más de 380.000 euros mediante la realización de facturas simuladas de venta de palets.

La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia en la Comisaría de Benidorm de los representantes de una empresa que descubrieron que uno de sus empleados estaba presentando facturas de compra de palets "totalmente desproporcionadas con la demanda necesaria de ese producto por parte de la empresa", ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Al ser descubierto por parte de los responsables de la empresa el empleado, un hombre de 48 años, éste reconoció que esas facturas eran simuladas y manifestó la cantidad total de dinero que había sido desviado mediante esas facturas, un total de 383.328 euros.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron que había tres personas más presuntamente implicadas en los hechos, que eran tres trabajadores de la empresa que les suministraba a los denunciantes los palets desde hacía años.

Los agentes comprobaron que las facturas que habían sido emitidas eran simuladas, ya que no se efectuaba ningún cambio de bienes, sino que se simulaban compras de palets y se trasfería el dinero.

Los agentes comprobaron que los dos principales investigados --el trabajador de la empresa denunciante y el hombre que entregaba y cobraba las facturas-- presuntamente acordaron confeccionar y pagar dichas facturas y repartirse el dinero al 50 %.

Para hacer más creíble la estafa, presuntamente realizaban las firmas reflejadas en las facturas de diferentes formas con la intención de hacer ver que habían sido tramitadas por personas diferentes y no llamar la atención de los responsables de la empresa perjudicada.

Una vez se hacían las transferencias para el pago de las facturas, el trabajador de la empresa de palets al parecer sacaba el dinero y le daba lo acordado al trabajador de la empresa perjudicada.

LA FACTURACIÓN SE INCREMENTA MÁS DE UN 1.200 %

Los agentes analizaron la relación comercial entre ambas empresas, y si bien ambas mantenían un número de compras y ventas normal, éstas se incrementaron en más de un 1.200 % en tan sólo cuatro años, desde que se presume que los investigados iniciaron su actividad delictiva, pasando de una facturación de unos 15.000 euros en 2021 a unos 200.000 euros en 2025.

Los agentes realizaron un registro en el domicilio del principal investigado, donde encontraron 15 sobres que contenían en su interior 1.000 euros cada uno. En total, los agentes hallaron 15.000 euros.

Ante estos hechos, detuvieron al hombre por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y grupo criminal. Posteriormente fue identificado por los agentes el varón que entregaba al principal investigado las facturas simuladas de las presuntas compras de palets, tratándose de un varón de 46 años que fue localizado en San Vicente del Raspeig (Alicante) y detenido por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y grupo criminal.

Los agentes intervinieron al detenido 1.045 euros en efectivo que el detenido portaba en esos momentos entres sus pertenencias, y además realizaron sendos registros en los dos domicilios del detenido en el que intervinieron 31.445 euros repartidos en diferentes cantidades por diferentes lugares de las dos viviendas.

La investigación finalizó con la identificación y detención, también en la localidad de San Vicente del Raspeig, de los dos responsables de la empresa receptora del dinero, dos varones de 32 y 34 años, que eran los hijos del hombre que realizaba las facturas simuladas y que había acordado con el trabajador de la empresa perjudicada repartirse el dinero estafado, teniendo acceso a la cuenta de la empresa al ser el padre de los responsable. Ambos también fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y grupo criminal.

INTENTABAN BLANQUEAR DEL DINERO ESTAFADO

Los agentes comprobaron durante la investigación que el primer detenido habría realizado múltiples envíos de dinero a Ecuador para, al parecer, comprar una vivienda. Así, trataba de introducir en la circulación legal el dinero obtenido de manera ilícita.

Por otro lado, el segundo detenido presuntamente realizó diferentes maniobras administrativas dejando los mandos de la empresa a sus hijos y de esta forma descargar responsabilidades. También realizó diferentes reintegros de capital de la empresa tras darse de alta como autónomo para dificultar posibles investigaciones o el rastreo del dinero estafado.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm.