Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31 a su paso por Elda

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres de entre 38 y 61 años han resultado heridas este lunes a consecuencia de un accidente de tráfico entre un coche y un camión en la autovía A-31 a su paso por Elda (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que, ante este suceso, han intervenido una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y dos unidades del Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios médicos han asistido a cuatro mujeres. Dos de ellas, de 45 y 57 años, han sufrido un latigazo cervical, mientras que otras dos, de 38 y 61, han sido atendidas por contusiones. Todas han sido trasladadas al Hospital General de Elda.