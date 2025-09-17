Cuerpo: "La resilencia de los empresarios ha permitido salir de los shocks económicos sin cicatrices"

Mazón destaca el potencial del tejido económico valenciano y reitera el compromiso del Consell con las empresas de la Comunitat

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha , durante la Noche de la Economía Valenciana, ha destacado en la Noche de la Economía valenciana, que "la resiliencia y al esfuerzo de los empresarios, junto a las decisiones de política económica, nos ha permitido salir de los últimos schocks, desde la pandemia, la guerra a Ucrania y ahora los aranceles, sin cicatrices" y ha permitido además "un cambio estructural en nuestra economía, liderado por un mercado de trabajo robusto, dinámico, y una mejora en nuestra productividad".

La Noche de la Economía Valenciana ha reunido este miércoles a más de mil empresas y miembros de la sociedad civil y las administraciones en el recién inaugurado auditorio Roig Arena, en un acto que ha cerrado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y en el que, además, del presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha intervenido la alcaldesa de València, María José Catalá.

Todos ellos ha tenido palabras de recuerdo al empresario Miguel Burdeos, fallecido en la riada a los 74 años", a quien en este acto se ha entregado a título póstumo la distinción a la trayectoria empresarial entre grandes aplausos.

Cuerpo ha iniciado su intervención con palabras de apoyo por la dana que ha causado "una de las mayores devastaciones de la historia" de la Comunitat Valenciana y al respecto ha resaltado la "resilencia, fortaleza y compromiso" del empresariado.

Así, ha recalcado que "no se trata sólo de generar riqueza y actividad económica, sino de crear oportunidades, empleo y bienestar" y en ese sentido ha apuntado que el empresariado es "un vector de competitividad" y "nuestros mejores embajadores" en el exterior en un contexto actual de "enorme incertidumbre, volatilidad, y un contexto geopolítico cambiante".

Pese a ello, ha destacado que "la situación económica es fuente continua de buenas noticias" y tiene unas previsiones "optimistas": una revisión al alza de las previsiones económicas hasta el 2,7%, y "va a ser el segundo año consecutivo en el cual seremos la economía avanzada que más crezca en el mundo". "Este es la talla que está dando hoy día la economía española a nivel internacional", ha destacado.

Del mismo modo, ha apuntado que "por primera vez en nuestra historia reciente tenemos es el protagonismo de dos vectores de crecimiento sostenibles hacia adelante: el consumo privado y la inversión".

Prueba de este cambio estructural, ha dicho, es que la agencia de calificación Standard & Post mejoraba la calificación crediticia de España y señalaba que "no sólo está haciendo bien los deberes sino que nuestras perspectivas también son positivas. Por ello, ha recalcado que "estamos más protegidos ante shocks que puedan llegar como el del conflicto arancelario que estamos sufriendo ahora mismo".

Del mismo modo, ha destacado que "estamos siendo capaces de compatibilizar este mayor crecimiento con una apuesta decidida por las energías renovables, más sostenibles, y también más baratas y más competitivas", ha apuntado.

INVERSIÓN EXTRANJERA

También ha resaltado la atracción de inversión extranjera directa que, según el Financial Times, ha supuesto que los nuevos proyectos de inversión sitúen a España como el quinto país del mundo en nuevos proyectos de inversión entre 2018 y 2024. "Pero no nos quedamos aquí, somos conscientes de que hay que seguir avanzando para que este crecimiento redunde en nuestro estado de bienestar", ha apuntado.

Cuerpo ha recordado que esta misma semana en el Consejo de Ministros ha aprobado "una nueva agenda, donde hemos puesto el foco en la Comunidad y en el impacto de la dana, para potenciar la resiliencia de la reconstrucción y el relanzamiento en las zonas más afectadas, donde vamos a movilizar 1.240 millones de fondos europeos hacia actuaciones de alto impacto y rápida ejecución".

"Por tanto, la excelencia que hoy se premia no es solo una virtud individual, que también de cada uno de los empresarios, sino un motor fundamental para la mejora del bienestar común y para el crecimiento económico colectivo", ha apostillado.

POTENCIAL DEL TEJIDO PRODUCTIVO

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado el potencial del tejido económico valenciano y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo Autonómico con las empresas de la Comunitat Valenciana.

Durante su intervención Mazón ha señalado que tenía previsto saludar en el acto al ministro, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la patronal, Salvador Navarro, pero no ha podido porque "se han ido juntos" antes de concluir. Desde Delegación de Gobierno han explicado que el titular de Economía tuvo que adelantar su vuelta a Madrid porque tiene agenda mañana a primera hora y después marcha hacia Copenhague, mientras que desde la CEV han detallado que Navarro tenía otro acto a las 21.00 en el Huerto de Santa María, en El Puig. En ambos casos, han asegurado que la organización era conocedora de que tenían que salir antes del evento.

En ese sentido, ha resaltado que las administraciones públicas tienen "la obligación inexcusable" con las empresas de "crear un contexto propicio al crecimiento y a la creación de empleo" y en ese sentido ha afirmado que el Consell trabaja para consolidar "una Generalitat más eficaz, ágil y eficiente que no desincentive a quienes traen una inversión que crea puestos de trabajo".

Así, ha resaltado la fortaleza de la economía valencia y, entre otras cifras, ha apuntado que en 2024, la Comunitat Valenciana se situó como la tercera autonomía que más inversiones extranjeras recibió con 1.105 millones y en apenas dos años ha atraído proyectos empresariales por valor de 10.000 millones que supondrán la creación de alrededor de 40.000 empleos de alta calidad.

También ha ascendido al grupo de las autonomías más innovadoras de España, mejorando 7 puestos en el Ranking Europeo de Innovación y entrando por primera vez en el grupo de regiones fuertes.

Mazón ha recalcado que son avances con "un especial significado" por tratarse de logros alcanzados en este contexto "tremendamente complejo" ya que las riadas, según estima el IVIE, supusieron la eliminación del 20% de los activos públicos y privados de la zona afectada.

Pese a ello, los datos publicados por la AIREF certifican que la Comunitat Valenciana creció un 2,9% en 2024 y en el segundo trimestre de 2025, aumentó un 3,1% interanual mientras que el conjunto de España se quedó en un 2,8%, y los principales analistas auguran un incremento medio del 2,7% para lo que queda de año.

Además, "lideramos el crecimiento interanual de creación de nuevas empresas en términos relativos con un 0,9% hasta situarnos en 154.998 inscritas en julio de 2025 y la cifra de autónomos se acerca a su récord histórico con 383.540, un 4,5% más desde mayo de 2023.

Por todo ello, ha garantizado que seguirán apostando por las rebajas de impuestos, la reducción de la burocracia y ser referencia de estabilidad institucional y de gestión.

"HOGAR DE TALENTO"

Por su parte, la alcaldesa, María José Catalá, ha destacado que València es una ciudad "fiable confiable y atrativa que quiere ser hogar de talento" y ha resaltado a su empresario "la apuesta por la excelencia de innovación, la tecnología y el compromiso" y su firme apuesta por "la sostenibilidad y por la responsabilidad social" y son "un pilar fundamental" para seguir en marcha.

Pero en especial ha agradecido al empresariado de esta ciudad y de la comunidad que "en el momento más duro que ha sufrido esta tierra", en la dana, "no dudaron en bajar al barro y a arrimar el hombro desde el primer momento" y ha elogiado su "impresionante humanidad".