Cuerpo traslada su "condena absoluta" por los disturbios de Barcelona y llama a "perseguir" los actos violentos

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios durante una visita al camping Kiko Park, a 26 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado su "condena inmediata y absoluta a cualquier tipo de violencia o disturbios", como los ocurridos este fin de semana en Barcelona, que "enturbian la convivencia y el desarrollo normal de la vida en una ciudad como Barcelona".

El ministro ha añadido que se deben "perseguir este tipo de situaciones y que tengan consecuencias, porque en una sociedad como la española no nos las podemos permitir".

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios, tras visitar este lunes los municipios valencianos de Gandia y Oliva para conocer los daños por la dana Adam.

Carlos Cuerpo ha señalado que se deben llevar a cabo "todas las actuaciones necesarias para depurar las responsabilidades, como no cabe otra solución", y ha subrayado que hay que "condenar y perseguir cualquier acto de violencia". En el caso de los menores de dad, pidiendo "una responsabilidad específica por parte de sus progenitores", ha agregado.

Respecto a quién está detrás de los altercados, Carlos Cuerpo ha indicado que no tiene información con respecto al origen de este tipo de movimientos. "Lo que nos compete ahora a todas las autoridades, desde el Ayuntamiento a la Generalitat y por supuesto también al Estado en lo que se refiere a la actuación tanto administrativa como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es solucionarlo y promover que efectivamente no se vuelva a producir", ha añadido.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a "que se desescale y a que no exista este tipo de actos violentos".