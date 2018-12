Cuidem Benimaclet registra mil solicitudes en el Ayuntamiento de València para paralizar el PAI del barrio

Actualizado 11/12/2018 15:43:25 CET

Reclama dotaciones culturales y educativas pero rechaza más edificios de viviendas y pide que el suelo deje de ser urbanizable

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Cuidem Benimaclet ha presentado este martes en el Ayuntamiento de València un millar de solicitudes, firmados en menos de un mes por vecinos, para reclamar la paralización del PAI de este barrio de la ciudad tras la propuesta planteada por la empresa Metrovacesa para construir 1.350 viviendas, el 30 por ciento de ellas de VPO, en torres que en los extremos pueden alcanzar las 30 alturas.

La iniciativa presentada al consistorio por esta empresa plantea una reserva de 220.217 metros cuadrados para suelo dotacional público, el 82 por ciento del total, y 38.518 metros cuadrados de zona verde. Esta propuesta supone una inversión global de 280 millones de euros, entre ellos 19 millones para equipamiento públicos que acometería el agente urbanizador de este PAI.

Cuidem Benimaclet tiene como objetivo "velar por el vecindario" de esta zona de la capital valenciana y defiende que "el urbanismo se tiene que hacer desde el barrio y para el barrio", por lo que rechaza el desarrollo de un PAI que "no es ahora mismo una prioridad para el vecindario" y que conlleva "incremento de viviendas" y "destrucción del suelo verde que conecta con la huerta".

La plataforma considera que el desarrollo del PAI de Benimaclet supondría "el colapso poblacional del barrio" por la densidad "insostenible" que alcanzaría y que no solucionará "los problemas dotacionales --sanitarios y educacionales-- que arrastra" este entorno "desde hace décadas" porque "los deja como última prioridad".

Asimismo, el colectivo opina que la ejecución de este plan urbanístico "significará la desaparición de los vínculos ciudad-huerta". "La ejecución del PAI supondría una firme amenaza para un paisaje agrario de un valor incalculable desde un punto de vista económico, medioambiental y patrimonial", señala Cuidem Benimaclet.

La entidad ha redactado un decálogo en favor de "un barrio mejor y un modelo de ciudad habitable" en el que plantea "mantener el carácter de pueblo" de Benimaclet, "recuperar la huerta y la vegetación", "preservar el patrimonio histórico --alquerías, caminos rurales y acequias--", tener "un barrio del vecindario y para el vecindario" que sea "inclusivo", que esté "equipado" y que garantice "un acceso a la vivienda digno".

Igualmente, Cuidem Benimaclet apuesta por "un modelo de ciudad sostenible", por "la desclasificación del suelo del PAI" para "convertirlo en suelo no urbanizable" y por mantener "el régimen actual de suelo rural".

La plataforma, que demanda un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y "un cambio en el modelo urbanístico", ha destacado que "desclasificar no significa dejar de construir dotaciones culturales y/o educativas" y reclama entre ellas "la escoleta de 0 a 3 años, la Universidad Popular o un centro para mayores".

"Llevamos un mes recogiendo firmas, que serán registros de entrada, para pedir la desclasificación del suelo del PAI de Benimaclet con el fin de que pase de urbanizable a rural y no se construya el proyecto de PAI que se está proponiendo", ha señalado la portavoz de Cuidem Benimaclet, Izumi Konishi, que ha precisado que esto supondría no incrementar el número de vivienda pero llevar a cabo "las dotaciones que se piden desde hace tiempo".

"NI NECESARIAS NI SOSTENIBLES"

Konishi ha indicado que las nuevas viviendas que se proponen "ni son necesarias ni son sostenibles". "La única que las necesita es la empresa que las quiere construir pero no el barrio", ha manifestado. Ha afirmado que estas son reivindicaciones que se plantearon en el proceso participativo abierto respecto a este PAI pero ha lamentado que "la petición de que no hubiera edificabilidad o tanta edificabilidad no quedara registrada en el documento final".

La portavoz de Cuidem Benimaclet ha resaltado que se pueden tener en cuenta los cambios que esta entidad pide porque el planteamiento hecho por Metrovacesa "no es más que una propuesta". En este sentido, Paula Chirivella, también portavoz de la plataforma, ha defendido que el crecimiento se materialice en "las dotaciones públicas que necesita el barrio" y no "en edificios" nuevos. Konishi ha apuntado que mayor edificabilidad llevaría a contar con una densidad de población "alta e insostenible".

CAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA

"Muchas veces nos acostumbramos a asumir como inevitable todo lo que viene de las grandes empresas, de los gobiernos y de los ayuntamientos pero la historia ha demostrado una y otra vez que cuando los pueblos se levantan y las personas se juntan para luchar en contra de algo que no quieren esas corrientes cambian el curso de la historia. No hay que tener miedo a defender lo que queremos en favor de una vida mejor que las que se nos propone", ha expuesto Konishi.

Chirivella ha pedido "normas urbanísticas que no estén caducadas y obsoletas" y ha insistido en la necesidad de contar con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que tengan en cuentas "las condiciones actuales y las necesidades actuales del barrio y de la ciudad".