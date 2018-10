Albert Espinosa: "Lo importante no es el éxito comercial, sino saber que estás en la senda de lo que te gusta"

Actualizado 02/05/2013 16:45:32 CET

El actor, director, guionista y escritor Albert Espinosa (Barcelona, 1974) asegura que "lo importante no es el éxito comercial, sino saber que estás en la senda de lo que te gusta".

Así lo ha aseverado el autor durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia para presentar su última novela, 'Brújulas que buscan sonrisas perdidas' (Grijalbo), en la que reivindica las segundas oportunidades de la vida.

La muerte de la mujer del protagonista y la frustración laboral de éste activan una búsqueda de segundas oportunidades en la vida para "reencontrar sueños, sonrisas y amores perdidos", así como volver al mundo y perdonar a los demás.

Espinosa ha manifestado que éste es la obra "con la que más ha disfrutado" y que prosigue el proceso de elaboración de lo que el autor denomina su "mundo amarillo" --que dio nombre a otro de sus libros--, mediante el que anima a creer en los sueños y que es fruto de los años que pasó en el hospital aquejado de una enfermedad. "Me gusta que en mis libros esté presente la magia, porque creo que las cosas especiales pasan cuando menos te lo esperas", ha explicado.

Tal vez por ello, las obras de Espinosa destilan un optimismo que ha calado entre los lectores, que cada día le envían miles de correos electrónicos para contarle cómo sus páginas les reconfortan. No obstante, el autor precisa que no escribe "libros de autoayuda", sino "libros de aventura, emoción y ternura".

"Hago los libros para mí, los que a mí me gustan y, si luego, gustan también a los demás, perfecto", señala el escritor, que añade que tiene muy presente a los seguidores que le expresan sus opiniones en persona o a través de las redes sociales pero, en cambio, nuca lee las críticas de sus obras.

El escritor catalán se ha mostrado feliz de que el reconocimiento que obtienen sus trabajos le proporcione la "libertad" necesaria para seguir creando en varios campos, aunque ha recordado que antes de esto "hubo un camino largo, con muchas negativas de editoriales". "Lo importante no es el éxito comercial, sino saber que estás en la senda de lo que te gusta", ha recalcado.

"EL EFECTO SPIELBERG"

Ahora, además de sus carrera literaria en alza, incluso el director Steven Spielberg se ha interesado por llevar adelante la versión americana de su serie 'Pulseras rojas'. El creador y guionista se ha mostrado ilusionado por este proyecto --en el que también participa la responsable de 'Friends', Marta Kauffman-- y ha reconocido que "el efecto Spielberg (que ha contribuido a que, por ejemplo, tenga ya agente en Estados Unidos) es muy bueno".

Sin embargo, ha insistido en que para él lo fundamental no es la repercusión mediática y ha aseverado que seguiría haciendo lo que más le gusta aunque no alcanzara el éxito. "No dejaré de escribir nunca", ha sentenciado.