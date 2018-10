Cultura.- La banda valenciana Maybe Road presenta su primer trabajo discográfico en una gira de conciertos

Actualizado 28/02/2007 12:57:07 CET

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo valenciano Maybe Road debuta en el mercado musical con el trabajo discográfico 'Primavera y rescate en el jardín del planeta Sedna', editado por el sello DFE Records, de la nueva productora cultural independiente Dress for Excess. La banda de l'Alcudía presentará en comcierto su disco mañana en la sala Wah-wah de Valencia y volverá a actuar en la ciudad el 22 de marzo, esta vez en la FNAC, según informaron fuentes de la productora.

Está previsto que el álbum vea la luz el próximo 15 de marzo, en mitad de la gira que comenzó el pasado viernes en Granada y que llevará a Maybe Road a ocho ciudades diferentes. El trabajo de debut de este grupo, que lleva el extravagante título de 'Primavera y rescate en el jardín del planeta Sedna' tiene como primera entrega el single interpretado en francés 'Je vais entrer', en el que se observa la conjunción de estilos que abarcan estos jóvenes --rock, pop, funk y destellos electrónicos, señalaron las mismas fuentes.

El pasado 15 de febrero tuvo lugar en el Museo Chicote de Madrid la presentación oficial del nuevo sello discográfico Dress for Excess -D.F.E.-. Fue aquí donde Maybe Road comenzó a afinar sus guitarras con las miras puestas en la gira de presentación de su nuevo álbum. La sala Sugar Pop de Granada acogió el 27 de febrero, con éxito de público incluido, la primera de sus actuaciones, destacaron.

A este concierto le seguirá durante todo el mes de marzo una gira que les llevará a visitar ciudades como Valencia, el día 1 de marzo en la sala Wah Wah y el 22 del mismo mes en la FNAC; Madrid, en el Café la Palma el día 2 de marzo; Bilbao, el 9 de marzo en la sala Mogambo; Alicante, el 10 de marzo en Stereo; y Castellón y Barcelona los días 17 y 23 de marzo en las salas Averno y Be Cool, respectivamente. El periplo de Maybe Road concluirá el próximo 24 de marzo en el club Doce y Medio de Murcia.

CONTRASTES

Durante los 14 meses de trabajo que ha costado de realizar este elepé han ido forjando un estilo propio que ya en el año 2001 comenzó a dar sus primeros frutos cuando se alzaron con el certamen de música independiente Foc & Sound con la que fue su primera maqueta, 'Maybe Road featuring the man who could't say no'. La banda está compuesta por Ravel Chaquinho, vocal y guitarrista, Docampo, bajista, y Shadow, batería.

Según el grupo, 'Primavera y rescate en el jardín del planeta Sedna' se trata de un disco de "contrastes". "No hemos forzado en ningún momento el estilo de nuestras canciones, realmente a la hora de componer nos influye todo y no nos influye nada", afirmó el líder del grupo, Ravel Chaquinho, que se muestra muy ilusionado en esta nueva etapa. Al respecto, declaró que "ahora mismo estamos concentrados en este primer disco, el mayor objetivo a largo plazo es publicar un segundo, lo que sería una buena señal".

El lanzamiento del nuevo disco coincidirá también con la publicación de los 'Black Labels' o series limitadas de compactos promocionales. Con esto, el sello discográfico D.F.E. Records pretende dar a conocer el catálogo de artistas que producen y, a su vez, ofrecer un adelanto de los trabajos discográficos que se editarán en el futuro.

Según el productor de Dress fo Excess, Ximo Amat, con los Black Label "intentamos llamar la atención de alguna manera de cara al público dentro de un mercado que no está en su mejor momento". Además con esta propuesta se intenta abrir el camino a "un grupo de jóvenes que nos parece que son una propuesta muy válida".

El primero de estos 'Black Label', que se presentará en edición de lujo con estuche negro y letras doradas, corresponderá al sencillo de Maybe Road, Je vais entrer. Cada uno de estos estuches que vayan saliendo a la luz se enviará a los medios antes de que se produzcan los lanzamientos definitivos.