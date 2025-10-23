Cultura convoca ayudas por 625.000 euros para mejorar la gestión y conservación del patrimonio en los archivos

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha convocado ayudas por un total de 650.000 euros para impulsar la gestión de los servicios archivísticos municipales y mancomunados de la Comunitat Valenciana, con el fin de colaborar en la conservación del patrimonio documental valenciano y mejorar el acceso y la conservación de los archivos.

Del total, 350.000 euros corresponden a la convocatoria publicada en el DOGV por la que se conceden subvenciones destinadas a los archivos municipales, que albergan "gran cantidad" de este patrimonio y que, en muchas ocasiones, "no tienen los medios suficientes para poder atender a la conservación y restauración de su documentación", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, estas subvenciones se destinan a financiar los gastos derivados de la digitalización y la restauración de documentos históricos, así como los gastos derivados de la adquisición de equipamiento para la correcta conservación y utilización de los fondos documentales existentes en los archivos municipales de la Comunitat Valenciana.

En concreto, las ayudas están destinadas a los municipios que realizan inversiones en la digitalización y en la restauración de la documentación histórica de una antigüedad de 50 años o superior existente en el archivo municipal, así como inversiones en la mejora de sus instalaciones, cuya inversión tenga un gasto mínimo de 600 euros, con la finalidad de mejorar la conservación y la difusión del patrimonio documental.

La Generalitat contribuirá a la financiación de los gastos, hasta un máximo del cien por cien del coste de la inversión realizada, en digitalización y restauración de documentos, o en la adquisición de equipamiento para la correcta conservación y utilización de los fondos documentales existentes en los archivos municipales.

El tipo de equipamiento será de uso exclusivo para el archivo e incluye estanterías metálicas, armarios compactos móviles sobre raíles, archivadores de planos horizontales, vitrinas expositoras para exposiciones de documentos de archivo, deshumidificadores y termohigrómetros, climatización de los depósitos del archivo y escáneres adecuados para digitalización de la documentación archivística. De esta convocatoria queda excluido el mobiliario de oficina y los ordenadores.

En cuanto a la digitalización los proyectos presentados deben cumplir unas características técnicas sobre formatos y ficheros que especifica la convocatoria. El proceso de asignación económica entre las entidades beneficiarias se realizará teniendo en cuenta la dotación total de la convocatoria y la propuesta de concesión que realizará la comisión evaluadora.

AYUDAS A MANCOMUNIDADES

Por otra parte, el DOGV ha publicado la resolución por la que se destinan 275.000 euros en subvenciones para las mancomunidades que prestan servicio mancomunado de archivo en la Comunitat Valenciana, con el fin de mejorar el acceso y la conservación de los archivos de la administración local.

Estos servicios mancomunados tienen como fin poder atender la organización, clasificación y descripción de los archivos municipales de aquellas localidades que no disponen de medios suficientes para atenderlos con personal propio.

En este sentido, las ayudas de la Conselleria están dirigidas a financiar los gastos derivados de la contratación de personal archivero para la organización y descripción de los archivos que forman parte de los servicios mancomunados de archivo.

La Generalitat contribuirán a la financiación, hasta un máximo del 100% del coste de la inversión realizada en personal archivero, para que describan y organicen los fondos de los archivos municipales que tiene mancomunados sus servicios de archivos. El plazo para solicitar ambias líneas de ayudas está abierto a partir del jueves 23 de octubre.