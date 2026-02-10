Cultura estudiará la redacción de un Plan Estratégico de las Artes Escénicas y el Audiovisual con acciones que den respuestas a las necesidades actuales de los sectores - GVA

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades estudiará la redacción de un Plan Estratégico de las Artes Escénicas y otro del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, concebido como una "herramienta integral que articule acciones reales y medibles, desde la creación y la formación hasta la exhibición, la mediación y el acceso de nuevos públicos".

Así lo ha anunciado la consellera del ramo, Carmen Ortí, tras mantener un primer encuentro de trabajo con representantes de las artes escénicas y el audiovisual, en el que ha subrayado la necesidad de "abordar una nueva etapa de diálogo estructurado y permanente con todos los agentes implicados".

Según avanza la Conselleria en un comunicado, el plan partirá de un "enfoque transversal, con el objetivo de reconocer y atender la singularidad de los distintos sectores y fases del proceso escénico y audiovisual".

De esta forma, la administración plantea la elaboración de un plan que "no se limite a una declaración de intenciones, sino que incorpore líneas de actuación concretas, mecanismos de seguimiento y una visión a medio y largo plazo alineada con la realidad profesional de los sectores".

Entre los ejes prioritarios que se contemplan como base de trabajo destaca, entre otros, el refuerzo de la formación de los profesionales, tanto en el ámbito artístico como en el de la gestión, la producción y la mediación cultural. Para la consellera, la capacitación continua "es clave para garantizar la calidad, la sostenibilidad y la proyección futura de las artes escénicas y el audiovisual valencianos".

Otro de los objetivos estratégicos será la promoción del acceso de nuevos públicos a las propuestas escénicas y audiovisuales, con especial atención a la diversificación de audiencias, la educación cultural y la vertebración territorial. El plan estudiará fórmulas para acercar las artes escénicas y el audiovisual a públicos que actualmente tienen un menor contacto con ellas, así como fomentar la creación de hábitos culturales estables y el vínculo entre ciudadanía y creación contemporánea.

Con el fin de garantizar que el plan responda de "manera efectiva" a las necesidades reales de los sectores, la consellera se ha comprometido a establecer un calendario de diálogo estable, con reuniones periódicas y sectorializadas. Estas sesiones servirán para recoger propuestas, detectar carencias y consensuar prioridades, de manera que el Plan Estratégico sea el resultado de un proceso participativo y compartido.

La Conselleria de Cultura considera que este proceso representa "una oportunidad clave para reforzar el ecosistema escénico y audiovisual valenciano, mejorar sus condiciones estructurales y avanzar hacia un modelo más cohesionado, sostenible y abierto a la ciudadanía".

El estudio y posterior redacción del Plan Estratégico se abordará "con vocación de consenso y con la voluntad de convertirlo en un instrumento de referencia para el futuro de las Artes Escénicas y el Audiovisual en la Comunitat Valenciana".

RONDA DE REUNIONES

En la ronda de reuniones celebradas este martes, 10 de febrero, han participado representantes de l'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avedit), Comité Escèniques, Associació de Professionals de la Dansa de la CV (APDCV); Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED), Associació de Professionals del Circ de la CV (APCCV), Associació Valenciana d'Escriptors i Autors Teatrals (AVEET), Actores/Actrices (AAPV), Associació de professionals del teatre d'Alacant (Protea), Associació de Professionals de les Arts Escèniques de Castelló (Proart), Federación de Espacios Teatrales Independientes (FETI), Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques i Música (Advaem) y la Associació Valenciana de professionals de la Cultura.

Asimismo, en los encuentros con representantes del sector audiovisual han participado la Asociación Valenciana de Empresarios de Cine (Avecine), la Asociación de Festivales de Cine de la CV (Fescicompav), Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes (Avapi), la Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes (Avant), la Asociación Alicante Audiovisual (A.A), Asociación Valenciana de empresas Productoras de Animación (Avepa), la Asociación de Guionistas de la CV (EDAV), Audiovisual Mediterranean Hub y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV).