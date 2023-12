Cultura prepara un Plan estratégico que apostará por colaboración público-privada y menos burocracia

Los premios de artes escénicas, audiovisual y música se unirán en una sola gala: "Será más vistosa", asegura Vicente Barrera

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte prepara un Plan estratégico para los sectores culturales que presentará en los próximos meses y que tendrá entre sus líneas maestras la "simplificación de la burocracia" en la tramitación de las ayudas y "el fomento de la colaboración público-privada" mediante iniciativas como el impulso de la ley de mecenazgo.

Así lo ha asegurado el titular de este departamento en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha esbozado algunos de sus objetivos al frente de Cultura. Barrera ha afirmado que su "reto" en "hacer todo lo posible" y, cuando acabe su trabajo irse "con menos problemas de los que se encontró".

En concreto, ha dicho que entiende que el cultural es "un sector precario que hay que apoyar", pero ha mostrado su voluntad de "apoyarlo de otra manera". "Quizás la filosofía anterior era potenciar mucho lo público en detrimento de lo privado e, incluso, hacerle la competencia. Nosotros estamos en otra política cultural, que es intentar dinamizar y que el sector privado colabore con el público. Vamos a intentar llegar donde no llegue lo privado, pero lo que no vamos a hacer tampoco es hacer la competencia desde el sector público". Para lograrlo, proyecta "fomentar una ley de mecenazgo", una norma "muy positiva que tiene muchas formas para utilizarse"

Paralelamente, se trabajará para que "la burocracia sea mucho menor" para que las ayudas lleguen antes, un extremo que ha destacado como "línea de trabajo importantísima y fundamental". "Es algo que consideramos importantísimo y no significa que las medidas de control sean menores, porque no es nuestro dinero, es dinero que solo administramos y hay que ser muy cuidadosos.

Todo ello se plasmará en un Plan estratégico para cuatro años que se está estudiando "en conjunto". "Queremos estar coordinados y no poner parches", ha resumido.

Otro de los proyectos de la Conselleria es unificar en un único acto las tres ceremonias de premios con las que hasta ahora se reconocían los sectores de artes escénicas, audiovisual y musical. De hecho, en los presupuestos de 2024 se ha introducido una enmienda impulsada por el PP y Vox con una línea de 100.000 euros para la 'Gran Gala de las Artes Valencianas'.

Al respecto, Barrera ha manifestado que la división en tres entregas de premios "no tiene mucho sentido" y, "por un tema de economía es mucho más sensato que se haga una gala conjunta de toda la cultura". Ha mantenido que "será más vistosa y los recursos que necesitaremos serán muchos menores". "El dinero sale del sufrido contribuyente que paga sus impuestos y debemos intentar hacer más con menos", ha resuelto.

Preguntado por las ayudas relacionadas con la tauromaquia y a las críticas que esto ha provocado desde algunas formaciones políticas y sociales, ha recalcado que "la Conselleria de Cultura defiende a toda la cultura".

TAUROMAQUIA: "ES CULTURA PORQUE LO DICE LA LEY"

"Lo importante --ha razonado-- no son los gustos personales del conseller y la tauromaquia te puede gustar o no, pero es parte de nuestra cultura. Pero no porque lo diga yo, y no solo porque lo diga el peso de la historia, sino porque lo dice la ley. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura de Madrid".

En ese punto, ha añadido que viene a "reparar una injusticia histórica que se ha producido en esta comunidad durante 40 años, no solo ahora". Y ha planteado: "Nunca jamás desde que tenemos un marco autonómico en la Conselleria de Cultura se ha destinado un solo euro a la tauromaquia. ¿Por qué tiene que haber una cenicienta de la cultura?".

Por ello, ha recalcado que hará "con naturalidad" lo que cree que deberían haber hecho todos sus antecesores en el puesto "y que nunca hicieron: cumplir con su obligación y defender toda la cultura con mayúscula".