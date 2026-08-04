Cultura publica nuevas ayudas para bienes inmuebles del Plan Restaura por importe de 3,9 millones

Cultura reafirma su apuesta por el patrimonio cultural valenciano con nuevas ayudas a bienes inmuebles a través del Plan Restaura - GVA

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se conceden las ayudas para la conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana en el marco del Plan Restaura, programa impulsado por la Generalitat para la protección, recuperación y restauración del patrimonio cultural valenciano.

Según ha informado la institución autonómica en un comunicado, además de las ayudas tramitadas en los últimos años, la Conselleria destinará 3.975.413,85 euros, para nuevas actuaciones que se ejecutarán entre los ejercicios 2026 y 2027.

Estas ayudas permitirán intervenir sobre bienes de "gran valor histórico, artístico y arqueológico" distribuidos por las tres provincias de la Comunitat, de manera que se reforzará el "compromiso" de la Generalitat con "la conservación de un patrimonio que constituye una de las principales señas de identidad del territorio".

Entre los proyectos financiados destaca, en la ciudad de València, la conservación de las pinturas murales de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Esta actuación que cobra especial relevancia al coincidir con la celebración del Año Palomino, que conmemora el 325 aniversario del inicio de las pinturas murales de la cúpula de la Basílica y el tercer centenario de la muerte del pintor y tratadista Antonio Palomino.

En la capital también se impulsará la restauración de la iglesia de Jesuitas (Centro Arrupe), así como la rehabilitación de la cubierta del transepto de la iglesia del Pilar y San Lorenzo Mártir.

"PROVINCIA A PROVINCIA"

En la provincia de Valencia se desarrollarán, además, actuaciones de "especial interés patrimonial" como el estudio arqueológico y la consolidación del sector suroeste del Castillo de Domeño, obras de mantenimiento y conservación de la torre campanario de la Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de Alpuente.

En la provincia de Alicante, las ayudas permitirán la puesta en valor de los restos arquitectónicos del ala oeste del Palau Comtal de Cocentaina. Al mismo tiempo, incluirán otras intervenciones como en la torre del reloj del Castillo-Fortaleza de Santa Pola, punto final y baluarte costero de la ruta de los Castillos del Vinalopó. La restauración de las fachadas norte y este de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Xàbia y de las fachadas de la capilla de Santa Marta de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de La Vila Joiosa.

Además, las ayudas contribuyen a la renovación y modernización de los recursos didácticos del conjunto de Arampi-Abrigo de Pinos, conjunto de arte rupestre Patrimonio Unesco. También en el plano patrimonial del arte rupestre, se realizará un proyecto para la conservación frente a incendios forestales de cinco abrigos de arte rupestre en Bicorp, en la provincia de Valencia.

Por su parte, en Castellón se desarrollarán diversas actuaciones entre las que figuran la rehabilitación de la ermita de San Juan Bautista en Arteas de Abajo (Bejís) y la consolidación estructural del conjunto del ermitorio de San Cristóbal en Todolella, además de la rehabilitación del Molí Vell de Figueroles. Entre las solicitudes aprobadas se encuentran igualmente los trabajos de consolidación y musealización del yacimiento de la Lloma Comuna de Castellfort.

"Las actuaciones financiadas contribuirán a garantizar la preservación de bienes históricos, artísticos y arqueológicos de gran relevancia, al tiempo que favorecerán el desarrollo cultural, social y turístico de los municipios y la transmisión de este legado a las generaciones futuras", ha recalcado la Generalitat.