Cultura.- Una renovada versión de 'Las Criadas', de Jean Genet, llega de la mano de Luis Luque al Teatro Olympia

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El teatro Olympia acoge el clásico de Jean Genet 'Las criadas', en versión de Paco Bezerrea y dirigida por Luis Luque. Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo son los protagonistas de esta función que se estrenó en las Naves del Español (Madrid) con llenos diarios y que estará en el teatro valenciano del 20 al 23 de mayo.

Esta renovada versión a cargo de Luis Luque permanece fiel a la obra original de Jean Genet, donde las hermanas Claire (Ana Torrent) y Solange (Alicia Borrachero) son las criadas de una Señora (Jorge Calvo) de la alta burguesía francesa. Todas las noches, las criadas inician una ceremonia perversa de cambio de identidades donde juegan a ser la Señora.

"La Señora representa para ellas la cima de la pirámide, la luz donde se refleja el deseo de ser otra. Por eso las hermanas se visten, juegan y se convierten en una simulación de ese ser divino que es la Señora. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas les llevará, de un modo inevitable, a un desenlace fatal", resumen a modo de sinopsis desde la organización teatral.

A diferencia de otras versiones anteriores sobre el clásico del dramaturgo francés, en esta nueva representación el personaje de la Señora es interpretado por un actor (Jordi Calvo). Dicha elección responde, tal y como ha explicado el director, a la voluntad expresa de Genet en su obra original que "escribió cuando estaba en la cárcel pensando que la Señora tenía que ser un hombre".

'Las Criadas' habla de la clase social y también de una "búsqueda desesperada de la identidad" por parte de los personajes de Claire y Solange. "Quieren ser alguien, y prefieren ser unas asesinas a no ser nadie", ha explicado Ana Torrent durante la presentación de la función que ha tenido lugar este jueves en el Olympia.

HUMOR NEGRO LEJOS DE UNA COMEDIA AL USO

"Lo bonito de 'Las Criadas' es que es un viaje donde hay dolor, rabia, desesperación y amor, pero también humor. Un humor negro que, dependiendo de la mirada del espectador, lo ve o no lo ve. Un humor cabrón porque viene de la mente de un hombre complejo", ha explicado Jorge Calvo, quien ha añadido que "cada espectador lo verá de una manera diferente" y "podrá aprender de las emociones de cada uno de los personajes". "Todo el mundo tenemos una parte de criadas y otra parte de señoras".

Preguntado sobre si la versión de Luque comparte la complejidad característica de la obra original de Genet, el director lo ha negado y se ha definido como un "director de teatro popular". "Me gusta entender lo que estoy viendo y que el público también lo haga. No hacemos teatro para élites. Genet es un poeta de la calle y yo siempre he querido ser fiel a eso". Así, Jordi Calvo ha advertido al espectador que "no verá una comedia al uso".

En esta línea, el elenco también ha apuntado a la austera escenografía de la función y la falta de cualquier elemento sobre el escenario como un rasgo que ha facilitado la comprensión de la obra por parte del público. "En el escenario no hay nada. Y mucha gente nos ha dicho que es la vez que más lo ha entendido", ha explicado Borrachero.

"Claire y Solange, nuestros personajes protagonistas en 'Las criadas', habitan un lugar que bien podría ser un infierno blanco. En este espacio escénico despojado de objetos y muebles, las hermanas Claire y Solange imaginan los espejos, las joyas y los fastuosos vestidos de su señora. La luz sofocante ahoga a estas criaturas en una atmosfera de locura sin comienzo y sin fin", apunta el director.

"¿QUIÉN NO HA QUERIDO MATAR A SU JEFE?"

Durante la presentación de la función se ha aludido en numerosas ocasiones a la personalidad del creador de la obra, Jean Gennet, y a cómo esta ha influido a lo largo de toda su trayectoria como novelista, dramaturgo y poeta.

"Genet es un niño abandonado, un hijo de prostituta y un ladrón", ha definido Luque, para quien precisamente estas características son las que permiten al dramaturgo "no representar a las criadas como si fueran víctimas". "Es muy atractivo dramaturgicamente hablando", ha apuntado.

"¿Quién no ha querido matar a su jefe? Todo el mundo quiere subir un escalón social y Genet convierte ese hecho en un acto poético", ha añadido el director.

LA LIBERTAD DEL TEATRO

Por su parte, Alicia Borrachero ha aludido a la 'libertad' como condición imprescindible a la hora de preparar la función. "Para entender la obra de una cabeza compleja que casi deriva en la locura --en referencia a Genet-- lo primero que se necesita es tener libertad".

"Y es una paradoja --ha continuado Borrachero--, porque se necesita una libertad para entender justo la falta de ella. El estar atrapado en un lugar del que uno no puede salir".

En este sentido, la actriz ha puesto en valor la "libertad del teatro" que "te permite entender las carencias emocionales de las protagonistas que les llevan a la locura y al crimen".

ENSAYOS MARCADOS POR LA PANDEMIA

La pandemia de coronavirus también ha marcado los ensayos y el montaje de 'Las Criadas'. Los ensayos de la función comenzaron en febrero de 2019 y, tras tener que ser paralizados por la pandemia, fueron retomados en las primeras fases de la desescalada.

"Ha sido un montaje que entendimos mejor en septiembre que en marzo. Veníamos de un lugar de encierro, de locura, de dolor, de falta de amor y de contacto. Y justo eso era Las Criadas", ha explicado Ana Torrent.

"No voy a olvidar nunca este montaje. Viene con mucho sufrimiento y un estado de descncierto y shock muy grande. Esto también nos empujó a asumir riesgos, a ser más valientes y a descubrir el esqueleto emocional de esta obra a través de nuestro sufrimiento", ha relatado Luque.

Así, el contexto actual atravesado por la pandemia también ayudará al público a "reconocer la obra como un lugar común", ha puntualizado Luque, quien ha afirmado que "la particularidad de los clásicos es que en cada momento del contexto significan una cosa".

La función, producida por Pentación espectáculos y Teatro Español, podrá ser vista en el teatro Olympia de jueves a viernes a las 19.30 horas, sábado 18.00 horas y 20.30 horas, domingo 18.00 horas.