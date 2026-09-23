El sector audiovisual valenciano, presente en el Festival de Cine de San Sebastián con ocho producciones

Los actores, Eduard Fernández, Cristina Plazas, Francesco Carri, Adam Jezierski y Meritxel Calvo, durante el photocall de la película 'El mal padre' en el Festival de San Sebastián. - Unanue - Europa Press

VALENCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual de la Comunitat Valenciana está presente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con un total de ocho producciones, según destaca el Institut Valencià de Cultura (IVC), que respalda este 'desembarco' en la 74ª edición del prestigioso certamen que reúne estos días a profesionales de la industria cinematográfica nacional e internacional.

El director general de Cultura, Ignacio Prieto, y el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, acuden a la principal cita anual del cine español para participar en distintas actividades y proyecciones relacionadas con las proyecciones valencianas.

Ignacio Prieto ha señalado que la Generalitat estará presente en el certamen "para dar apoyo a las producciones y proyectos con participación valenciana que se proyectan en las diversas secciones competitivas y en el mercado del festival, así como a los profesionales y las productoras del audiovisual valenciano que buscan acuerdos de producción, distribución y exhibición en uno de los principales eventos internacionales del cine".

Asimismo, Prieto ha subrayado que la participación valenciana en la presente edición del festival refleja la trayectoria que viene desarrollando el sector de la Comunitat Valenciana en los principales certámenes internacionales. En este sentido, ha recordado que ocho películas y tres proyectos de coproducción de largometrajes forman parte de la programación y de las actividades de industria de San Sebastián.

En la Sección Oficial a concurso participa 'El mal padre', dirigida por el valenciano Roberto Bueso y producida por el castellonense Fernando Bovaira para la valenciana Misent Producciones y Mod Producciones. La película ha contado con ayudas la producción del Institut Valencià de Cultura.

También en la Sección Oficial, aunque fuera de concurso, se presenta 'Ruega por nosotras', dirigida por el mallorquín afincado en València Daniel Monzón y producida por la valenciana María Zamora para Elástica Films.

Dentro de la misma categoría, también fuera de concurso, se exhibe la serie documental 'Más allá de la sociedad', creada y dirigida por el alicantino Carlos Torres y J.A. Bayona.

La sección Horizontes Latinos acoge la proyección de 'Chicas tristes' dirigida por Fernanda Tovar y coproducida por Carlo D'Ursi para Montgó Films y Potenza Producciones. El largometraje se alzó con el Gran Premio del Jurado y el Oso de Cristal a la mejor película en la sección Generation 14plus del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Por su parte, la sección Zabaltegi-Tabakalera incluye 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión', dirigida por la cineasta argentina María Aparicio y producida por las valencianas Pyewacket Films, de María Camacho, y Cosabona Films, de Juanjo Moscardó. La película obtuvo el premio a Mejor Dirección de la sección paralela Jornadas de los Autores de la Mostra de Venecia.

En la sección Made in Spain figuran 'Yo no moriré de amor', una coproducción de Elástica Films dirigida por Marta Matute, y 'Pioneras', una coproducción de Nadie es perfecto dirigida por Marta Díaz de López Díaz. Ambas producciones se estrenaron en la pasada edición del Festival de Málaga.

También se presenta el documental 'Este cuerpo mío', dirigido por Afioco Gnecco y Carolina Yuste y coproducido por Carlo D'Ursi para Montgó Films y Potenza Producciones.

ACTIVIDADES DE INDUSTRIA

Dentro de las actividades de industria del festival, la sección WIP Latam, dedicada a proyectos latinoamericanos en desarrollo, cuenta con la participación de la productora valenciana Elástica Films, que presenta junto a la mexicana Pimienta Films el proyecto 'Galerna', dirigido por Tatiana Huezo.

Además, Montgó Films y Potenza Producciones presentan, junto a la colombiana Rhayuela Films, 'Lovers go Home', de Juan Sebastián Mesa.

Por otra parte, Jaibo Films, de Miguel Molina y Adán Aliaga, y Montgó Films y Portenza Producciones, de Carlo D'Ursi, presentan junto a la argentina 36 Caballos el proyecto de largometraje 'Las ilusiones', dirigido por Ingrid Pokropek.