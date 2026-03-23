El CVC aprueba una declaración contra "el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano"

Imagen del pleno de marzo 2026 del Consell Valencià de Cultura (CVC). - CVC

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado este lunes, en el pleno ordinario de marzo, una declaración contra "el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano" que ha sido impulsada como rechazo al proyecto de decreto planteado por la Generalitat sobre el currículum de la asignatura de valenciano en Bachillerato. El texto, promovido por los consejeros que representan a los partidos progresistas, ha salido adelante con 13 votos a favor y 3 en contra.

Entre estos últimos ha estado el del presidente de la entidad, José María Lozano, que ha considerado que la declaración, que ha generado un largo e intenso debate, era una propuesta "incendiaria" y con "irregularidades", además de criticar que haya llegado a la sesión plenaria respaldada por un grupo de consejeros. "Ninguno me avisó antes", ha censurado.

El texto estaba suscrito por 14 de los consejeros --Xavier Aliaga, Amparo Carbonell, Irene Ballester, Pepa Frau, Vicente González Móstoles, Jesús Huguet, Gerardo Muñoz, Ana Noguera, Rosana Pastor, Dolors Pedrós, Maribel Peris, Vicent Torrent, Núria Vizcarro y Begoña Martínez-- aunque ha contado finalmente con el respaldo de 13 por la ausencia de esta última al pleno. Junto a Lozano han votado en contra Ascensión Figueres e Inmaculada Vidal. El consejero José Vicente Navarro no ha acudido a la sesión.

La declaración expone la "obligación" del CVC de pedir que "vuelva el sentido común, el respeto al ámbito académico y la racionalidad con todo lo que tiene que ver con la lengua y su sistema educativo" y manifiesta la "preocupación" de esta entidad por "la continuidad" de comportamientos y políticas "dirigidas a cuestionar la autoridad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y, en general, a dinamitar los consensos académicos, políticos y sociales en torno a la lengua" valenciana.

Tras ello, expresa también "preocupación" por "el intento de exclusión del currículum educativo de los autores catalanes y baleares por parte de la Conselleria de Educación" y señala que lo hace así en consonancia con la "preocupación" expresada también al respecto por "la AVL, numerosos colectivos y plataformas culturales, profesionales del ámbito lingüístico y más de 200 departamentos de valenciano".

El texto añade que ese "intento de exclusión" por parte de la administración autonómica es "una decisión que, atendiendo a otras medidas anteriores y al discurso articulados por las formaciones que sostienen al Consell de desautorización académica, especialmente de la AVL, tiene una motivación esencialmente política". Así, habla de "una censura" de autores "que no responde a criterios educativos ni normativos" y destaca que al CVC "le preocupa que el valenciano siga utilizándose como campo de batalla política".

"Aunque la Conselleria de Educación deje el estudio de autores catalanes y baleares al criterio de los docentes, la posición de partida y la manera de presentar esta cuestión ponen en una situación delicada a los profesores", agrega, además de indicar que "se trasladan a los centros dinámicas de conflicto".

José María Lozano ha dudado de la necesidad de esa declaración, dado que ha remarcado que ha quedado "consensuado" que en lugar de hablar de "autores valencianos" para ese currículum se contemplarán "autores en valenciano", de modo que serán más los que se podrán estudiar, ha aseverado. "No sé si esto ha sido un fuego artificial, una 'mascletà', para mí ha sido un petardo", ha expuesto, en alusión al texto aprobado y a su inclusión en el orden del día de esta jornada.

"La declaración contiene inexactitudes, falacias que la sitúan en un contexto alejado de certezas. Es incendiaria, habla de censura, de secesionismo y de una línea inexistente de la AVL --Acadèmia Valenciana de la Llengua--", ha apuntado, a la vez que ha acusado a quienes han respaldado la declaración de situarse "en la confrontación política con el Consell" de la Generalitat.

Asimismo, ha dicho a los firmantes que "representan a partidos que no tienen ya representación parlamentaria" en Les Corts Valencianes y que en el CVC "ocupan el espacio de los que si la tienen" actualmente. "No contarán con mi apoyo ni con mi voto", ha dicho a quienes han votado sí.

"DE FORMA DELIBERADA"

Xavier Aliaga ha afirmado que el proyecto de decreto planteado por la Generalitat se ha presentado "de forma deliberada" y ha considerado que la solución de la que habla Lozano lleva a lo "ambiguo", al tiempo que ha comentado que aunque se hable de "libertad de cátedra" para los docentes esta no es tal. "Los dejan a los pies de los caballos", ha subrayado, además de lamentar que el de la Generalitat sea "un gobierno que actúa condicionado" por otros que "ponen condiciones".

"Se ha introducido un elemento de conflicto cuando no era necesario", ha añadido Aliaga. Lozano ha respondido que la declaración no se ha propuesto "diciendo, vamos a hablar con la Consellleria --de Cultura y Educación" sino como si esta fuera "el demonio".

Dolors Pedrós ha defendido la función de "asesorar" que tiene el CVC y ha precisado que "en toda la declaración se habla mucho de preocupación". "Y como estamos preocupados, actuamos" ante "tantos ataques a la lengua y la cultura" y en favor de una "mejora calidad de educación". Asimismo, ha cuestionado la libertad que se dice dar a los centros educativos y profesores, "limitados por lo que legisle la Conselleria". También ha censurado el "conflicto" que se genera y "que el valenciano se usado como campo de batalla política y lengua generadora de problemas".

Lozano le ha respondido: "No la veo incendiaria, la veo equivocada". "Mantienen equivocadas posiciones. Son conflictivos y lo demuestran con esta literatura y con el voto a favor de ella", ha reprochado el presidente a los firmantes de la declaración.

"CONFUNDIENDO SU PAPEL DE PRESIDENTE"

En defensa de ese texto se ha pronunciado también Ana Noguera, que ha dicho que Lozano estaba "confundiendo su papel de presidente" con el de "portavoz del PP en el gobierno" y ha considerado "intencionado" políticamente el proyecto de decreto. También a favor de la declaración, Rosana Pastor ha instado a Lozano a respetar la "legitimidad" de los miembros del CVC, con mandato para un periodo "de 6 años", y ha lamentado que se deje a los docentes "en un lugar absolutamente débil", además de invitar a "defender los valores" del valenciano.

En la misma posición, Núria Vizcarro ha destacado que el decreto planteado tiene "un subtexto que no es hablar de la mitad de la lengua". Irene Ballester ha afirmado estar "cansada" de que el valenciano "se juzgue desde criterios greográficos y no lingüísticos". Ascensión Figueres ha rechazado la declaración y ha respaldado la solución apuntada por Lozano referida a "autores en valenciano", además de precisar que la AVL no tiene competencias en educación.