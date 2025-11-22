Cycle y Los Invaders hacen 'sold out' en la nueva cita matinal de La Pèrgola

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La música ha vuelto a sonar con fuerza este sábado en La Marina de València, donde Cycle y Los Invaders han protagonizado un nuevo 'sold out' de 'Els Concerts de La Pèrgola'.

El público agotó las entradas en un concierto "que ha reafirmado la consolidación de este ciclo como una de las experiencias culturales más especiales de la ciudad", ha detallado la organización a través de un comunicado.

Desde las 10.00 horas, la zona de Esmorzars a La Pèrgola ha reunido a centenares de asistentes que han disfrutado del almuerzo valenciano frente al mar, convertido ya en "uno de los rasgos diferenciales de la propuesta". Posteriormente, el ambiente ha ido creciendo hasta la apertura del espacio de conciertos, que se ha llenado para recibir a "dos de las bandas más enérgicas del cartel de este trimestre".

Los Invaders han abierto la jornada con un directo explosivo que ha conectado con el público y, tras ellos, Cycle ha desplegado su mezcla de electrónica, guitarras y puesta en escena, convirtiendo a La Pèrgola en una auténtica fiesta al aire libre. Con esta nueva cita, Els Concerts de La Pèrgola "continúa ampliando su comunidad, reforzando su apuesta por conciertos matinales, al aire libre, frente al mar y con una programación que combina nombres consolidados con artistas emergentes".

Impulsado por promotoras valencianas y con el apoyo del Ayuntamiento de València, Vivaticket y Vibra Mahou, el ciclo reafirma su papel dentro de la identidad musical de la ciudad.

PRÓXIMOS CONCERTS DE LA PÈRGOLA EN 2025

La próxima cita será el 13 de diciembre, con Grande Amore y Cora Yako. El ciclo seguirá el 20 de diciembre con Los Punsetes, referentes del pop independiente, acompañados por Aurora Roja. Para cerrar el mes, el 27 de diciembre, Amatria y la DJ valenciana Innmir pondrán el toque festivo y electrónico para despedir el año desde La Marina. Asimismo, las entradas se encuentran a la venta en concertsdelapergola.es