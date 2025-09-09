Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante un debate de política general- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PSPV y Compromís ven una "anomalía" que Mazón vaya a estar tres meses sin pisar Les Corts

El Debate de Política General se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Les Corts Valencianes, una sesión que abrirá el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como es habitual. Será el segundo debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana para el jefe del Consell, aunque el primero tras la dana del 29 de octubre.

Así lo ha acordado este martes la junta de síndics, que ha aprobado el calendario parlamentario para el nuevo periodo de sesiones. De este modo, el Debate de Política General arrancará el 23 con la comparecencia del 'president', seguida de la intervención de los síndics de los cuatro grupos parlamentarios. El día siguiente se reserva para la presentación de las propuestas de resolución de los grupos, que serán agrupadas por bloques y se votarán el día 25.

Respecto al resto del calendario, se celebrarán seis plenos ordinarios durante el periodo de sesiones, dos al mes: el 1 y 2 de octubre, el 15 y 16 de octubre, el 12 y 13 de noviembre, el 19 y 20 de noviembre, el 3 y 4 de diciembre y el 17 y 18 de diciembre, según ha detallado el síndic de Vox, José Mª Llanos, que ha precisado que esta calendarización no tiene en cuenta si habrá presentación y tramitación de presupuestos de la Generalitat para 2026. "Esto no está cerrado. Si se presentan, habrá que modificarlo", ha apuntado.

Por su parte, el PSPV ha presentado una propuesta de calendario alternativo, apoyada por Compromís, pero que ha sido rechazada por el PP y Vox. Esta planteaba celebrar el Debate de Política General del 16 al 18 de septiembre, programar más de dos plenos al mes e incluía la tramitación de los presupuestos de 2026.

Los socialistas también han presentado una iniciativa para reprobar a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, por "abandonar" la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la tarde del 29 de octubre, el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia, para asistir a un acto de entrega de premios. Pero desde el PP han confirmado que no la apoyarán, "como es obvio", y han defendido la labor de la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

MAZÓN "SIGUE ANCLADO" EN EL 29O

De un lado, el síndic socialista, José Muñoz, ha sostenido que el calendario aprobado por PP y Vox ahonda en la "anomalía democrática" de Carlos Mazón, quien vive "absolutamente condicionado por los efectos" de la dana y "sigue anclado en el 29 de octubre" del pasado año, el día de la tragedia.

Además, ha denunciado que el nuevo periodo de sesiones esté también "condicionado por la necesidad de supervivencia" del jefe del Consell, que hace "casi tres meses" que no acude a Les Corts pese a las "muchas explicaciones" que a su juicio tiene que dar. "Debemos reflexionar como pueblo", ha planteado.

"Lo normal debiera ser que el Debate de Política General se celebrara la semana del 16, pero la carta de Maribel Vilaplana ha cambiado los esquemas", ha asegurado Muñoz, que ha considerado que la misiva difundida el pasado viernes por la periodista revela "que Mazón estaba tranquilo y no demostró ningún tipo de inquietud o preocupación mientras los pueblos se estaban inundando y había personas perdiendo la vida".

De hecho, a su juicio este debate se celebra este año a finales de septiembre "porque Mazón quiere evitar que se hable de la carta de Maribel Vilaplana": "Quiere una vez más tirar tierra sobre las novedades y las informaciones que van apareciendo". En este sentido, ha ironizado sobre la "casualidad" que supone que no se haya programado pleno para la semana del 29 de octubre ni tampoco para las dos siguientes.

"Su supervivencia política hace que el parlamento valenciano viva en una anomalía, es un 'president' escondido que sigue pensando en lo que no hizo ese día y que debería dimitir ya", ha aseverado Muñoz, que ha exigido al jefe del Consell "que venga a Les Corts a dar la cara". "Los valencianos queremos a un 'president' que sea 'president', no a un actor, un cantante o un influencer", ha apostillado.

"NO MERECE ESTAR NI UN MINUTO MÁS"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha avanzado que la "primera propuesta" que su grupo pondrá encima de la mesa en el Debate de Política General será exigir a Carlos Mazón que "de una vez por todas" presente su dimisión, más todavía tras la carta difundida el pasado viernes por la periodista Maribel Vilaplana, que revela que el jefe del Consell "recibía llamadas, entre ellas las de su consellera de Emergencias --Salomé Pradas--", durante su comida en El Ventorro.

Asimismo, ha incidido en que en el calendario parlamentario aprobado "no hay ninguna referencia a los presupuestos" de 2026 y ha hecho hincapié en la "anomalía" que supone que el 'president' de la Generalitat "no pise estas Corts desde hace 83 días".

Y ha pedido que si finalmente el Consell presenta unas nuevas cuentas "se respeten los plenos ordinarios" fijados. "Un 'president' mentiroso, irresponsable, que no estaba donde tenía que estar y que abandonó a su gente no merece estar ni un minuto más", ha sostenido.

"SE ABURREN MUCHO SI NO TIENEN UN PLENO TODOS LOS DÍAS"

Por el contrario, desde Vox, José Mª Llanos ha afeado a los socialistas que parezca "que se aburren mucho si no tienen un pleno todos los días" y ha insistido en que fuera del hemiciclo "hay mucho trabajo que hacer", en relación con el calendario parlamentario. El socialista José Muñoz le ha respondido posteriormente: "Estamos haciendo nuestro trabajo, el PSPV lo que hace es trabajar, aunque para Vox la democracia no vale nada".

Preguntado por si considera "excesivo" el tiempo que ha transcurrido desde la última sesión de control al 'president', que fue a principios de julio, Llanos ha subrayado que la labor parlamentaria del Consell "no solo está en la asistencia a plenos", sino que se hace "de muchas formas". "No se trata de una valoración de si es excesivo o no", ha agregado.

Y desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que la propuesta del calendario parlamentario es "similar" a la de cuando gobernaba Ximo Puig en 2022, con el "mismo número de plenos", aunque "a expensas de si hay presupuestos o no". "Si hay, se modificará" el calendario, ha apuntado.

