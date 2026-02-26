Declarado un incendio en una nave industrial de Biar (Alicante)

Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE
ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) luchan contra un incendio declarado este jueves por la tarde en una nave industrial del municipio de Biar, concretamente en la calle Maisonnave, en la rotonda de entrada a esta población.
El aviso se ha recibido sobre las 16.39 horas. A su llegada, los profesionales del organismo dependiente de la Diputación de Alicante han comenzado con las labores de extinción y prevención para que el fuego no afectara a unas oficinas colindantes y no han encontrado a nadie en las inmediaciones.
Fuentes del CPBA han indicado que el suceso ha producido "una densa humareda negra visible a distancia" y han concretado que este incendio se ha registrado en una nave industrial "tipo almacén" y "presumiblemente abandonada", con "balas de ropa y diferentes enseres" en su interior.
Ante estos hechos, se han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba rural pesada (BRP), una bomba nodriza pesada (BNP) y una autoescalera (AEA) con un sargento, dos cabos y seis bomberos de los parques de Elda, Villena e Ibi.