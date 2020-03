"Deixa un metre o estarem fotuts", Canta Canalla invita a niños a cantar contra el coronavirus

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación valenciana de música familiar Canta Canalla ha escrito una canción participativa para luchar contra el coronavirus y sus consecuencias, pero le falta una estrofa. Los niños pueden completar la letra de este tema y también pueden enviar sus coreografías, ahora que tienen que pasar mucho tiempo en casa.

La letra de 'Contra coronavirus' contiene un mensaje didáctico con las recomendaciones básicas de higiene para prevenir el contagio y la propagación de la pandemia: lavarse bien las manos, evitar tocarse la cara, respetar el confinamiento y, en caso de tener que salir de casa, mantener la distancia de seguridad.

"Contra el coronavirus, mamà", dice la primera estrofa, a la que sigue: "Mans ben netes i no et toques ni boca ni ulls ni nas, el paper de vàter s'ha acabat. Tu, tranquil, queda't a casa i no isques al carrer, els pares estaran supercontents".

La canción continúa así: "Puc vore la tele? Contra el coronavirus, papà. I si ixes, no t'oblides, no t'apegues a ningú,

deixa un metre o estarem fotuts. Quan estigues fins als nassos

d'este virus tan ca***, canta a la finestra esta cançó. Puc jugar a la tablet? Contra el coronavirus iaia. Contra el coronavirus iaio".

Es en este punto de la composición donde arranca la tercera estrofa colaborativa que tienen que inventar los niños, para culminar 'Contra el coronavirus' de Canta Canalla con un "lalalá".

Todo ello aderezado con una buena dosis de sentido del humor, como es habitual en sus canciones y actuaciones. La composición, a falta de esta última estrofa, se puede escuchar en su página web, detalla el grupo en un comunicado.

Las ilustraciones del vídeo son obra de Empargrafia y el dibujo del coronavirus es del niño Pau Benavent. Las propuestas se pueden enviar al correo de Canta Canalla (cantacanalla@gmail.com) y a sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.

Canta Canalla nació oficialmente en 2017. Su primer EP, de título homónimo, se grabó en los estudios de Bit Beat Boy de Benaguasil (Valencia) en marzo de 2018 y se publicó a finales de abril del mismo año.

'Revolucions per menuts', su segundo trabajo, vio la luz en septiembre de 2019. Si en su debut se atrevían con el vals, las rancheras, el blues, el tango o la rumba, en su trabajo más reciente introdujeron melodías del folk americano, la cumbia, el twist y el rock, el género que tiene más presencia.