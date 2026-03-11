Denuncian un acto vandálico en las gaiatas del Grao - GAIATA DEL GRAO

CASTELLÓ 11 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Comisión del Grao, Miguel Valerino, ha denunciado lo que considera un acto vandálico sobre los monumentos de la gaiata 12, El Grao, los cuales sufrieron diversos daños en la noche de ayer.

Según ha explicado a Europa Press Valerino, los incidentes debieron producirse en torno a las 00.30 horas, pues posteriormente descubrieron que la gaiata grande presentaba daños en los embellecedores de las vidrieras que contienen varios símbolos del Grao, así como en algunas de sus bombillas. Así mismo, ha señalado que la gaiata infantil también presentaba algunas de las bombillas hundidas hacia dentro.

"No se han llevado absolutamente nada, por lo que ha sido un vandalismo puro y duro", según ha relatado el presidente de la Comisión del Grao, el cual ha indicado que el próximo sábado intentarán reparar los desperfectos antes de recibir la visita de la reina de las fiestas.

Miguel Valerino ha apuntado que estos incidentes han sido denunciados ante la Policía Local y que la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, se ha comprometido a establecer vigilancia en la gaiata para que estos hechos no vuelvan a repetirse.