Se derrumba la fachada de una vivienda en Patraix

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La fachada de una vivienda en el barrio valenciano de Patraix se ha derrumbado este martes por la tarde, en un suceso que no ha provocado daños personales, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.
El suceso ha ocurrido en un domicilio de la calle Marqués de Elche, según ha avanzado el diario 'Las Provincias'.
Fuentes municipales han detallado que la fachada de la vivienda se ha hundido, pero afortunadamente no ha habido personas afectadas por el derrumbe.