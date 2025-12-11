Desarticulada una red que empadronaba masivamente a ciudadanos extranjeros en viviendas de Gandia sin saberlo los dueños

Archivo - Comisaría de Gandia - TONI DEUSA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Gandia (Valencia) una organización supuestamente dedicada a la obtención de datos personales y falsificación de documentos para empadronar a ciudadanos extranjeros de forma masiva en el municipio, a cambio de una contraprestación económica, y sin que en la mayoría de los casos los propietarios de las viviendas, de avanzada edad, tuvieran conocimiento de ello. Los agentes constataron el empadronamiento irregular de 127 personas y la existencia de 15 víctimas.

La Policía ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 47 años, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, según ha informado en un comunicado.

La investigación por parte de los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Gandia comenzó en el mes de julio tras tener conocimiento de varias denuncias de ciudadanos residentes en la capital de la comarca de La Safor que manifestaban tener empadronados en sus domicilios a personas extranjeras sin su consentimiento.

Tras las primeras pesquisas, en las que se solicitó al padrón municipal de Gandia información sobre los posibles empadronamientos fraudulentos, los agentes constataron la existencia de una presunta organización criminal asentada en esta localidad, supuestamente dedicada a la falsificación documental, la estafa y el favorecimiento de la inmigración irregular con finalidad lucrativa.

Durante las indagaciones realizadas por los investigadores, se identificaron a 15 víctimas, todas ellas propietarias de viviendas en Gandia, que en su mayoría desconocían que figuraran empadronados ciudadanos extranjeros en sus domicilios, en algunos casos más de 10.

Los agentes constataron el empadronamiento irregular de 127 personas y comprobaron cómo la organización estaría conformada por, al menos, ocho integrantes con funciones diferenciadas y diferentes grados de implicación, que actuaban "de forma estructurada y estable", y que habían mantenido su actividad delictiva de manera continuada entre abril de 2023 y agosto de 2025.

Los sospechosos contaban con un "alto grado de especialización" ya que combinaban la obtención de datos personales con la elaboración de contratos falsificados de apariencia legal, donde incluían referencias catastrales.

ROBO DE CORRESPONDENCIA EN BUZONES

Los investigados obtenían de forma ilícita los datos personales de personas de edad avanzada, principalmente mediante la sustracción de correspondencia de buzones, en ocasiones forzándolos, para posteriormente confeccionar contratos de arrendamiento falsos que luego presentaban ante el padrón municipal.

De esta forma tramitaban los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad administrativa, con lo que favorecían la inmigración irregular, ya que posteriormente los ciudadanos empadronados podían presentar los certificados del padrón para consolidar derechos de residencia en España.

Por cada empadronamiento, los investigados cobraban cantidades que oscilaban entre los 200 y los 1.000 euros, siempre en efectivo y sin recibo para eludir cualquier control administrativo. Se calcula que podrían haber obtenido un beneficio económico de más de 50.000 euros, además de, al menos, unos 3.000 euros en falsos alquileres de viviendas.

Los arrestados, tras tomarles declaración, han sido puestos en libertad tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.