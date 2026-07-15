Desarticulado un entramado criminal que cometía estafas mediante el método del 'hijo en apuros'

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 15 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil de Almassora ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas mediante el conocido método del 'hijo en apuros', una modalidad delictiva basada en la suplantación de identidad a través de aplicaciones de mensajería instantánea para conseguir que las víctimas realicen transferencias de dinero bajo una falsa situación de urgencia, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La operación, denominada 'JOGAL', ha concluido con la detención de cuatro personas y la investigación de otras tres como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad, que manifestó haber sido engañado mediante un mensaje recibido a través de una aplicación de mensajería instantánea. Convencido de que mantenía una conversación con su hija, realizó una transferencia de 7.000 euros, creyendo que atendía a una situación de urgencia.

Las primeras actuaciones permitieron localizar a una mujer de 29 años, residente en Oropesa del Mar (Castellón), presuntamente relacionada con la recepción inicial del dinero obtenido mediante la estafa, por lo que se procedió a su detención.

A partir de ese momento, el avance de la investigación permitió identificar el funcionamiento del entramado delictivo. Los investigadores comprobaron que el dinero transferido por las víctimas era distribuido por 'mulas' de forma inmediata entre diferentes cuentas bancarias y, posteriormente, sometido a diversas operaciones económicas con el objetivo de dificultar su localización y ocultar su origen ilícito.

Las gestiones practicadas permitieron igualmente identificar la participación de otras tres mujeres, de edades comprendidas entre los 41 y 72 años, con domicilio en Oropesa del Mar (Castellón) y Vegas del Genil (Granada), quienes habrían desempeñado un papel relevante dentro de la estructura económica de la organización, siendo investigadas por estos hechos.

La investigación continuó avanzando hasta identificar a un varón de 39 años, residente en Elche (Alicante), considerado una pieza clave en la gestión y coordinación de las operaciones económicas del grupo. Con la colaboración de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), se procedió a su localización y posterior detención.

Como consecuencia de las nuevas actuaciones, los agentes lograron identificar además a un ciudadano, de 34 años, y a una mujer de 25 años, presuntamente encargados de coordinar distintos movimientos económicos y gestionar la operativa desarrollada por la organización, que igualmente fueron detenidos.

La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Alicante y Granada y ha permitido desarticular un entramado criminal perfectamente estructurado, en el que cada uno de sus integrantes desempeñaba funciones específicas para facilitar la comisión de las estafas y el posterior blanqueo del dinero obtenido de forma ilícita. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.