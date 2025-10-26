Descenso notable de las temperaturas máximas este domingo en la Comunitat Valenciana

Archivo - Nubes en el cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este domingo un descenso notable y generalizado de las temperaturas máximas, y localmente de las mínimas en puntos del interior de la mitad norte.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el cielo estará muy nuboso con lluvias débiles, tendiendo a poco nuboso al final de la jornada.

Además, el viento soplará flojo a moderado del noroeste en la mitad norte de Castellón; y del este y noreste flojo en Valencia y Alicante, moderado en el litoral, cambiando al final del día a componente oeste en Valencia y a variable en Alicante.

Por provincias, en la de Castellón los termómetros anotarán 22º de máxima en Vinaròs, 21º en Castelló de la Plana, 20º en la Vall d'Uixó y 14º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 5º de Morella y los 13º de Vinaròs, la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 22º de máxima en Gandia y València, y 19º en Requena y Ontinyent. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 10º de Requena, 14º en Ontinyent, 16º en València y 17º en Gandia.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 24º en Alicante, Dénia, Orihuela y Elche, y 19º en Alcoi. Las mínimas serán de 15º en Alcoi, 17º en Dénia, Elche y Orihuela, y 19º en Alicante.

Por su parte, para este domingo el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana.