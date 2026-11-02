Descubren una nueva especie de medusa en aguas de Alicante: la bautizan como 'Copula lucentia' - MONTAJE A PARTIR DE IMÁGENES DE LA UA

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Alicante (UA) han descubierto una nueva especie de medusa que han bautizado como 'Copula lucentia' por hallarse en aguas alicantinas. Supone la identificación de la segunda especie de cubomedusa documentada en el Mediterráneo, junto a 'Carybdea marsupialis' descrita por Linneo en 1758.

Según ha subrayado la institución académica en un comunicado, esto "pone de manifiesto que incluso en uno de los mares más estudiados del planeta todavía queda biodiversidad por descubrir" y que "alberga especies desconocidas para la ciencia".

Así, una de ellas es 'Copula lucentia', una pequeña medusa, de apenas unos milímetros e inofensiva para el humano, que fue descubierta en aguas de El Campello, en Alicante, y descrita científicamente en 2024 por un equipo de investigadores del Laboratorio Marino de la UA en Dénia perteneciente al Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef del ente universitario.

Su tamaño ronda entre uno y siete milímetros, fue identificada a partir de ejemplares recolectados entre 2016 y 2018. Su descripción, publicada en la revista científica 'Marine Biodiversity', fue posible gracias a la combinación de estudios morfológicos y análisis genéticos realizados con la colaboración de especialistas internacionales.

Eva Fonfría, investigadora de la UA y primera autora del estudio, explica que el descubrimiento se produjo durante una campaña de muestreo. "Al principio nos extrañó porque era muy pequeña para la época del año y tenía algunas características morfológicas que no nos cuadraban", recuerda.

Esas diferencias llevaron al equipo a analizar los ejemplares y compararlos con otras especies conocidas. Los resultados confirmaron que pertenecía al género 'Copula', pero que presentaban características suficientemente diferenciadas para considerarlos una nueva especie.

NOMBRE ALICANTINO

El nombre científico, 'Copula lucentia', hace referencia a Lucentum, la denominación latina de Alicante. Hasta el momento, su presencia se ha documentado únicamente en El Campello, lo que convierte esta zona del litoral alicantino en un enclave de interés para profundizar en su conocimiento.

"Encontrar una nueva especie en el Mediterráneo, donde ya está todo tan estudiado, es muy importante", destaca Fonfría, quien subraya la necesidad de continuar estudiando estos organismos para conocer su distribución y su función en los ecosistemas marinos.

'Copula lucentia' pertenece al grupo de los cubozoos o cubomedusas, que se caracterizan por tener una campana de forma cúbica. Su cuerpo es prácticamente transparente y cuenta con cuatro tentáculos y pequeñas estructuras adhesivas en la parte superior que le permiten fijarse a distintas superficies.

Los ejemplares estudiados fueron encontrados a menos de un metro y medio de profundidad, en un entorno de fondos rocosos, arenosos y praderas de fanerógamas. Su identificación requirió comparar distintas estructuras anatómicas con otra especie conocida en otras regiones del mundo: 'Copula sivickisi'.

Las diferencias observadas en la campana, junto a los resultados de los análisis genéticos, permitieron confirmar que los ejemplares de El Campello pertenecen al mismo género, pero son una especie distinta.

Para César Bordehore, profesor del Departamento de Ecología de la UA y coordinador del Laboratorio Marino de la institución académica en Dénia, este descubrimiento constituye "un hito" para la investigación marina: "Que en el Mediterráneo hayamos podido identificar una segunda especie de cubomedusa demuestra que todavía queda mucho por conocer de su biodiversidad".

De igual manera, destaca la necesidad de ampliar las investigaciones sobre organismos marinos de pequeño tamaño, cuya presencia puede pasar inadvertida.

SEGUIR INVESTIGANDO

Desde la UA han remarcado que, "a pesar del avance que supone su identificación, todavía existen numerosas incógnitas sobre la nueva medusa". Su ciclo reproductivo, su papel en la cadena trófica y su capacidad urticante requieren nuevas investigaciones.

El profesor Bordehore destaca que, en líneas generales, es necesario "comprender mejor el papel de los organismos gelatinosos en el ecosistema marino, en especial de aquellos de pequeño tamaño" como salpas, tintínidos o medusas, "pero que pueden interaccionar de manera significativa con aspectos tan relevantes como la producción pesquera ya que estos pequeños organismos predan sobre huevos y larvas de peces".

Actualmente, el mismo equipo científico, liderado por Bordehore, coordina el proyecto Sea4Future, que pretende, junto con otros 22 socios de 12 países, bajo una perspectiva interdisciplinar, incluyendo la interacción con organismos gelatinosos, "abordar soluciones para recuperar producción pesquera en el Mediterráneo".

Todo ello, "a la vez que se protegen especies vulnerables como tortugas, delfines, ballenas, entre otros, y aquí la colaboración con el Oceanogràfic es clave, como uno de los centros de referencia mundial en lo referente a la recuperación de fauna marina y a la concienciación sobre la necesidad de proteger y restaurar los ecosistemas marinos".

Ocho años después de las últimas recolecciones, una campaña de muestreo organizada con el Oceanogràfic de Valencia ha permitido localizar y recoger más de 200 ejemplares para continuar con los estudios.

Algunos de esos animales se mantienen y se exhiben en el Medusa Lab en las instalaciones del Oceanogràfic, donde se trabaja para favorecer su desarrollo y estudiar la posibilidad de completar su ciclo reproductivo en condiciones controladas.

Miguel Candelas, biólogo y responsable de Medusas del Oceanogràfic, señala que los ejemplares recolectados todavía se encuentran en una fase inmadura y que uno de los principales objetivos será conseguir que alcancen la madurez sexual y puedan reproducirse.

"Para nosotros es un reto porque es la primera vez que esta especie se mantiene en un acuario", señala Candelas, quien destaca que la experiencia permitirá ampliar el conocimiento sobre las necesidades biológicas de esta medusa.

La colaboración entre ambas instituciones combina la investigación y los conocimientos en ecología marina, taxonomía y genética de la UA con la experiencia del Oceanogràfic en el mantenimiento y reproducción de organismos gelatinosos.

En este sentido, Bordehore señala que el trabajo entre ambos equipos permite afrontar investigaciones que serían difíciles de desarrollar de manera independiente. Con esta experiencia se podrá contribuir tanto al estudio de 'Copula lucentia' como al desarrollo de futuros estudios sobre otros organismos marinos.

Los ejemplares de 'Copula lucentia' pueden observarse por primera vez en el MedusaLab, el laboratorio del Oceanogràfic de València. Se muestran a través de una lupa que permite distinguir sus características y observar de cerca una especie desconocida hasta ahora.