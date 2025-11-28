Desinfectan y confinan aves del parque de Guardamar del Segura (Alicante) donde se detectó un pavo real con gripe aviar

Parque Reina Sofía de Guardamar del Segura (Alicante) - FACEBOOK ALCALDE DE GUARDAMAR DEL SEGURA

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) ha cerrado temporalmente al uso la zona infantil del parque municipal Reina Sofía mientras se realizan trabajos de limpieza, desinfección y confinamiento de aves, después de que se confirmara el positivo en gripe aviar de un pavo real fallecido que habitaba en este enclave.

Así lo ha indicado este viernes el alcalde del municipio, José Luis Sáez, a través de su perfil de la red social Facebook, donde ha subrayado que está prohibido alimentar a las aves. Además, ha recordado que no hay que interactuar con ellas y que se debe evitar en la medida de lo posible el tránsito y la estancia en el parque.

Según el primer edil, las tareas de control de aves en este espacio permitieron observar cómo algunas de ellas se comportaban "de manera extraña". Tras localizar al pavo fallecido, los análisis confirmaron su positivo en gripe aviar. Después de la notificación recibida, se activó el protocolo de erradicación previsto en coordinación con las autoridades competentes.