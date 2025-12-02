Desmantelada una red que vendió ilegamente más de cuatro toneladas de cable de cobre de una empresa en Castellón

CASTELLÓ, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Elektro, ha detenido a dos hombres como presuntos miembros de un grupo organizado supuestamente dedicado a la introducción y comercialización ilegal de cableado de cobre. La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de Vinaròs (Castellón), ha permitido descubrir la venta ilícita de más de cuatro toneladas de este material perteneciente a una importante empresa de telecomunicaciones.

La actuación comenzó a finales de octubre tras detectar varias transacciones sospechosas en un centro de tratamiento de residuos en la localidad de Benicarló, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Los guardias civiles comprobaron que el cobre vendido correspondía a material propiedad de una importante empresa de telecomunicaciones.

Además, descubrieron que uno de los detenidos supuestamente utilizaba una identificación laboral y documentación de obra caducadas para justificar la entrada del cobre en el mercado. Durante las inspecciones, se identificó el vehículo empleado en las ventas, lo que llevó a vincular al segundo implicado.

Tras una denuncia por apropiación indebida de la grúa utilizada, la Guardia Civil localizó y recuperó el vehículo cargado con medio tonelada de cobre listo para su venta. El material recuperado fue devuelto a su legítimo propietario. Las ganancias obtenidas por los ahora detenidos superan los 10.000 euros en menos de un mes. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido remitidas a los juzgados de Vinaròs en funciones de guardia.