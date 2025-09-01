Desmantelan dos puntos de venta de droga cercanos a un centro educativo en Alicante

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos de venta de droga cercanos que se encontraban próximos a un centro educativo en Alicante. Por estos hecho, los agentes han detenido a cuatro personas --dos hombres y dos mujeres de entre 30 y 53 años-- en la barriada de la zona norte.

La actuación se enmarca en la 'Operación Levante', un plan estratégico activado en verano para reforzar la prevención y represión de toda clase de ilícitos, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

La investigación comenzó gracias a la detección de movimientos sospechosos por parte de las Unidades de Seguridad Ciudadana, que trasladaron la información a la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante.

Pudieron constatar que en el lugar había un trasiego de personas a diferentes horas, que al ser identificadas, todas llevaban consigo sustancia estupefaciente de similares características. Ambas unidades han trabajado de forma conjunta en el marco de esta operación, que también se apoyó en el Plan Estratégico de Respuesta Policial contra el Consumo y Tráfico de Drogas.

El lugar objetivo tenía unas cualidades urbanísticas complejas para la intervención policial que se le sumaba a diferentes "aguadores" que vigilaban el entorno, avisando tanto a los clientes como a los vendedores en el caso de ver presencia policial.

Se practicaron dos registros en domicilios utilizados como puntos de venta de droga. Durante la actuación se incautaron 1.100 gramos de hachís, 350 gramos de cogollos de marihuana, 10 dosis de cocaína, 5.900 euros en billetes y numerosos útiles para la dosificación.

Uno de los detenidos intentó deshacerse de parte de la sustancia arrojándola al inodoro en el momento de la entrada, pero la operación concluyó con la detención de cuatro personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, dos hombres y dos mujeres de entre 30 y 53 años. Tres de los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

RECOMENDACIONES

Para prevenir y combatir este tipo de delitos, la Policía recomienda a la ciudadanía denunciar cualquier indicio de venta de droga en su entorno, de forma anónima y confidencial a través de la web oficial www.policia.es o en dependencias policiales, así como evitar la normalización del consumo, recordando que incluso cantidades pequeñas pueden tener graves consecuencias legales y sanitarias.

También invita a colaborar en la detección temprana, especialmente en barrios donde existan indicios de actividad ilícita continuada y educar a los menores en el rechazo a las drogas, fomentando hábitos de vida saludables y el uso responsable de internet y redes sociales, donde a menudo se incita al consumo.

La Policía Nacional subraya que la colaboración ciudadana es fundamental para proteger la seguridad colectiva y prevenir el establecimiento de puntos de venta de drogas en zonas residenciales.