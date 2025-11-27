Detectado un positivo de gripe aviar en un pavo real del parque de Guardamar del Segura (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de un pavo real - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ejemplar de pavo real que habita en el parque municipal Reina Sofía de Guardamar del Segura (Alicante) ha dado positivo en gripe aviar, según han confirmado fuentes de la Conselleria a Europa Press.

Además, el alcalde de la localidad alicantina, José Luis Sáez, ha informado a través de su perfil de la red social Facebook que las pruebas analíticas practicadas han determinado que la gripe aviar ha sido la causa del fallecimiento del ave.

Posteriormente, tras la notificación recibida, se ha activado el protocolo de erradicación previsto en coordinación con las autoridades competentes.

"No alimentar ni acercarse a las aves. El riesgo de contagio con humanos es muy bajo y puede producirse por contacto directo con las aves afectadas", ha advertido el primer edil.