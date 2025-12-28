Detenida por denunciar el robo de su cartera cuando realmente la olvidó en un restaurante

Imagen de archivo de un agente de policía en Elche (Alicante) - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a dos mujeres, de 53 y 48 años de edad, tras haber denunciado falsamente, en sus respectivas denuncias, haber sido víctimas de un presunto delito de robo con violencia. La primera de ellas fue arrestada tras denunciar el robo de su cartera cuando realmente la había olvidado en un restaurante.

Esta mujer acudió a la Comisaría de Elche y afirmó haber sido víctima de un supuesto asalto en la vía pública. En su relato, explicó que un hombre la abordó por la espalda y le puso un objeto punzante en la zona lumbar, obligándola a entregarle su monedero.

Sin embargo, los agentes encargados de la investigación del caso, tras realizar una reconstrucción de los hechos del día del supuesto hecho delictivo, consiguieron recuperar la cartera de la denunciante que ella misma había extraviado en un restaurante en el que había comido. La dueña del establecimiento había guardado el monedero para su devolución, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

En el segundo caso, otra mujer, manifestó en dependencias policiales que se encontraba sola en su puesto de trabajo, un establecimiento de cara al público cuando, presuntamente, entro un hombre esgrimiendo un arma blanca sustrayéndole su teléfono móvil, si bien no se llevó el dinero de la recaudación.

En este caso, en la posterior investigación, los agentes pudieron determinar que los hechos no se habían desarrollado tal y como fueron denunciados inicialmente, puesto que, en el momento del supuesto asalto, había otras trabajadoras y clientas en el establecimiento, por lo que la denunciante no se encontraba sola.

Además, las imágenes de las cámaras de seguridad, no reflejaba lo relatado, así como que no constaba ninguna llamada al teléfono de emergencias 112 para dar cuenta del hecho delictivo que acababa de sufrir, a pesar de lo manifestado.

Ante tales hechos, el Grupo 1º de Investigación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, procedieron a la detención de ambas mujeres, a quienes se les imputó un delito de simulación de delito. Una vez finalizadas las diligencias policiales, se pusieron a disposición de los Juzgados de Instrucción de Elche.

SIMULACIÓN DE DELITO

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que denunciar haber sido víctima de un delito, cuando en realidad este no ha sucedido está tipificado en la legislación vigente como simulación de delito.

Si, además, se lleva a cabo la reclamación posterior al seguro, se sumaría un delito más, en este caso de estafa por tratar de obtener esta compensación, convirtiéndose la persona denunciante en responsable de dos ilícitos penales.