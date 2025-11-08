Detenida en Elche (Alicante) por estafar a su expareja al desviar el cobro de su pensión de jubilación

ALICANTE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche (Alicante) a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y hurto. La arrestada supuestamente habría aprovechado su anterior relación sentimental con la víctima para acceder a sus datos bancarios y desviar el cobro de su pensión de jubilación mensual.

La investigación se inició cuando la víctima, una persona de avanzada edad, acudió a dependencias policiales para denunciar que no había recibido el ingreso de su pensión de jubilación. Tras contactar con la Seguridad Social, se le comunicó que el pago se había realizado correctamente, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, ha indicado Jefatura en un comunicado.

Las pesquisas realizadas por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche permitieron descubrir que la pensión había sido ingresada en una cuenta bancaria nueva, abierta fraudulentamente por la expareja de la víctima.

La mujer, que era conocedora de sus claves y de la fecha de cobro, presuntamente habría desviado el dinero a la nueva cuenta, además de solicitar un préstamo de 2.000 euros y transferir más de 4.500 euros de las cuentas legítimas de la víctima.

Durante la investigación, la víctima manifestó que había tenido numerosos problemas con su expareja, quien incluso llegó a llamar en dos ocasiones a los servicios de emergencia alegando falsamente que él se había fugado del domicilio porque padecía alzhéimer.

La detenida, de 54 años de edad, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.