Detenida una mujer que traficaba con drogas en la vivienda en la que cuidaba a una anciana

Droga intervenida en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 32 años por traficar con drogas en el domicilio donde trabajaba como cuidadora de una persona de edad avanzada. Fue sorprendida por los policías intentando deshacerse de sustancias estupefacientes por el inodoro, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Policía Nacional del distrito de Abastos en la que el declarante refería haber descubierto una bolsa que contenía sustancias estupefacientes en el domicilio de su madre, la cual sufría deterioro cognitivo y recibía asistencia doméstica por parte de dos cuidadoras.

Asimismo, el denunciante aportó una fotografía de los efectos hallados, los cuales se encontraban en la parte superior de un armario. En ella había dos bolsitas con pastillas de color rosa, una papelina de color blanco, varias bolsas conteniendo en su interior sustancia de color blanco, así como una báscula de pesaje y diferentes efectos que podrían estar relacionados con el tráfico de drogas.

Ante los hechos denunciados, los agentes acompañaron al declarante hasta el domicilio de su madre y éste les autorizó la entrada para hacerles entrega de las sustancias.

Fruto de los indicios recopilados y las sustancias estupefacientes intervenidas, los policías centraron sus investigaciones sobre una de las cuidadoras y establecieron un dispositivo para su localización y detención. Fue interceptada y detenida en el momento que accedía a la vivienda para iniciar su jornada laboral.

A la arrestada, además, en el momento de la detención se le intervino una bolsa de plástico transparente con metanfetamina en su interior, la cual llevaba oculta en el escote.

Finalmente, en total, los agentes incautaron 113 gramos de metanfetamina, 17 gramos de cocaína, seis gramos y medio de cocaína rosa 'tusi', alrededor de 27 gramos de MDMA --éxtasis--, así como 280 euros en efectivo y una báscula de pesaje, entre otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

La detenida ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.