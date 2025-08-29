Detenidas en el aeropuerto de Valencia dos personas por intentar llevar 20 kilos de marihuana a Frankfurt

La Guardia Civil detiene en el aeropuerto de Valencia dos personas por intentar llevar 20 kilos de marihuana a Frankfurt - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Valencia a dos personas que intentaban llevar 20 kilogramos de marihuana a Frankfurt (Alemania), según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los arrestados, presuntos autores de un delito contra la salud pública, fueron sorprendidos tratando de introducir la citada sustancia en el interior de maletas.

La detención se produjo después de que los agentes observaran una actitud agitada y sospechosa en dos pasajeros que se dirigían a Frankfurt, ha detallado el instituto armado.

Al comprobar con el escáner de rayos X el interior de las maletas, la Guardia Civil detectó una serie de masas compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes.

Los arrestados, de nacionalidad belga, manifestaron desconocer el contenido de las maletas, que se abrieron en su presencia. Entonces se comprobó que este equipaje contenía grandes bolsas de plástico con lo que el test de narcóticos detectó como marihuana. Una vez pesada la sustancia, se preció que alcanzaba un peso 20 kilogramos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la sección del Aeropuerto de Valencia, ubicado en Manises (Valencia). Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet (Valencia).