Detenido un acusado de estafar más de 3.400 euros con la venta de falsos móviles de alta gama en Alicante y Castelló

Archivo - Imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 20 años acusado de estafar más de 3.400 euros con la venta de falsos móviles de alta gama que, en realidad, eran réplicas. El acusado presuntamente ofertaba los dispositivos a través de una plataforma digital de compraventa de artículos de segunda mano. Se han esclarecido cuatro estafas cometidas en la capital alicantina y en Castelló.

La investigación se inició tras varias denuncias en las que se alertaba de anuncios que ofertaban móviles por precios que oscilaban entre 800 y 900 euros, ha detallado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Después de que las víctimas contactaran con el vendedor para concretar un encuentro, este les mostraba los terminales y aportaba una factura de compra con la que trataba de acreditar su autenticidad.

Convencidos de que se trataba de dispositivos originales, los compradores abonaban en efectivo el importe acordado. Sin embargo, luego comprobaban que eran réplicas y que las facturas que les mostró eran falsas.

Los agentes realizaron diversas gestiones de investigación que permitieron constatar la falsedad de la documentación aportada y determinar que los terminales comercializados no eran originales, ha indicado el cuerpo policial.

Finalmente, el joven fue localizado y detenido por su supuesta participación en los delitos de estafa y falsedad documental y, tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones se han puesto a disposición de los juzgados de Alicante.