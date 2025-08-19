Detenido en Alicante acusado de favorecer la inmigración ilegal al traer pasaportes de argelinos llegados en patera

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 56 años acusado de favorecer la inmigración ilegal por presuntamente viajar a Argelia para traer pasaportes de otros argelinos que habían llegado en patera a España con anterioridad. La investigación continúa, por lo que no se descartan más arrestos de personas que puedan estar implicadas en estos hechos.

Las pesquisas se iniciaron tras tener conocimiento de que argelinos residentes en España supuestamente transportaban a su vuelta de Argelia el pasaporte de personas que estaban en situación irregular tras haber entrado en patera a Europa.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que este acto, que constituye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, se realiza previo pago de los familiares de quien ha entrado irregularmente al territorio europeo por personas que residen de forma legal en España.

La finalidad de obtener ese pasaporte, que como norma general es nuevo y carece de sellos de entrada o salida, tras haber entrado previamente de forma irregular en España, es, en primer lugar, evitar que sea identificado el país de origen y así eludir una posible expulsión.

Posteriormente, pedir, tras haber eludido dicha expulsión, el empadronamiento para iniciar los trámites de regularización y acceder a las prestaciones sanitarias o ayudas sociales.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una investigación con la que pudieron identificar a un varón que presuntamente podría estar dedicándose a esta actividad. Con los avances de las pesquisas, tuvieron conocimiento de un reciente viaje del investigado a Argelia, por lo que esperaron a su vuelta para comprobar si se estaba dedicando a cometer este ilícito.

Cuando el investigado regresó a España por el Puerto de Alicante, fue interceptado por los investigadores, y le fueron intervenidos un pasaporte perteneciente a un argelino que había entrado previamente en España de forma irregular y 1.135 euros en efectivo. Según la Policía, el investigado no tenía ningún ingreso ni medio de vida conocido.

El varón fue detenido en ese momento por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.