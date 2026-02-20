El detenido por asesinar a su exmujer e hija en Xilxes, ante el juez

El presunto asesino de su mujer e hija de 12 años es trasladado a disposición judicial, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, a 20 de febrero de 2026. - Carme Ripollés - Europa Press

El hombre detenido como presunto autor del asesinato de su expareja y su hija menor en Xilxes (Castellón) ha pasado a disposición judiciala primera hora de la mañana de este viernes.

Sobre las 10.00 horas, el arrestado ha pasado a disposición del juzgado y ahora "seguirá su curso la investigación y estaremos atentos a todos los detalles que puedan dar", ha manifestado a los medios el subdelegado del Gobierno de la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, en el minuto de silencio convocado por la Delegación para condenar el crimen.

Ayer mismo la Guardia Civil registró el piso en València del hombre detenido del presunto asesino de su exmujer de 48 años y de su hija 12, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de violencia en el domicilio de Xilxes, donde ambas residían.

El registro se llevó a cabo en presencia del detenido, que fue increpado a la salida de la vivienda y cuando era conducido al furgón policial con insultos y gritos de las personas congregadas en la calle que le han llamado "asesino" y "sádico". "Que te hagan lo mismo"; "ven aquí que te liquido" o "no vengas al barrio más" son algunas de las frases que se han podido escuchar.

Sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento respecto de las víctimas --por violencia machista-- aunque fue él quien alertó el martes por la tarde desde Xilxes de las muertes de su exmujer y su hija. En un primer momento, quedó detenido ya el miércoles como presunto autor de un delito de quebrantamiento de esa orden hasta que horas después los investigadores le pudieron atribuir el doble crimen.